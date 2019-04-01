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同學口角罵人去死，萬一對方真的跳樓，其他人要負法律責任嗎？

2019-04-01 09:00聯合新聞網 永然文化出版

九成受訪民眾認為，校園霸凌問題比他們求學時嚴重。 報系資料照
九成受訪民眾認為，校園霸凌問題比他們求學時嚴重。 報系資料照
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朱芳儀律師

就讀國二的小偉總是喜歡欺壓弱小，他知道同學小龍平日與祖母二人相依為命，家中經濟狀況不好，便經常與幾位同學一起嘲諷小龍、藉故找小龍麻煩。某天，小偉和小龍發生口角，在雙方爭吵過程中，小偉與其他幾位同學竟以激烈言語咒罵小龍：「你去死啦！」。在這種情況下，如果小龍聽到這些話因而真的做出跳樓等自殺行為，小偉與其他幾位同學會有什麼法律責任嗎？

解析

「霸凌」（Bullying）指的是一種長時間持續的、並對個人在心理造成恐懼、身體和言語遭受惡意的攻擊，且因為受害者與霸凌者之間的權力或體型等因素不對等，而不敢有效的反抗。校園霸凌的霸凌者可以是個人，也可以是群體，透過對受害人身心的攻擊，造成受害人感到痛苦、羞恥、尷尬、恐懼，以及憂鬱，而校園霸凌所帶來的傷害往往是不可逆轉的，可能因為霸凌者的一句話、一個動作、一個眼神導致被霸凌者終身無法受彌補的遺憾。因此，在學校和同學相處應互重互愛，萬萬不可欺凌同學。

依我國《刑法》第305條規定：「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。」，也就是說，以「言詞」的內容恐嚇他人，只要受惡害通知的人心生畏懼而且有不安全的感覺就有機會成立《刑法》恐嚇危安罪，不一定要真的發生客觀上之危害結果。

（本文出自《青少年法律事件簿》，永然聯合法律事務所台北所．桃園所．高雄所　李永然...
（本文出自《青少年法律事件簿》，永然聯合法律事務所台北所．桃園所．高雄所　李永然律師等合著，未經同意禁止轉載。）
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再依我國《刑法》第275條規定：「教唆或幫助他人使之自殺，或受其囑託或得其承諾而殺之者，處一年以上七年以下有期徒刑。前項之未遂犯罰之。」，其中不論是精神上、言語上刺激或是物質上提供工具給自殺者，只要自殺行為人因此萌生自殺的念頭，進而做出自殺的行為，無論最後自殺結果是否發生，都可能符合《刑法》上教唆或幫助他人自殺的概念，實在不可不慎。

本案中，小偉長期夥同其他幾位同學嘲諷小龍、藉故找麻煩，事實上已經對小龍構成霸凌，尤其是在發生口角後竟以激烈言語咒罵小龍「你去死啦！」，如果小龍因為聽到這些話而心生畏懼，則不一定要真的發生客觀上危害結果，小偉與其他幾位同學都可能已經涉犯《刑法》恐嚇危安罪。如果再更嚴重一點，小龍因為聽到這些話而萌生自殺的想法或更加堅定自殺的意念，並且進而真的做出跳樓等自殺行為，則無論最後自殺結果是否在小龍身上發生，小偉與其他幾位同學更可能已經涉犯《刑法》加工自殺罪，而須面臨一年以上七年以下有期徒刑。

很多學生喜歡在學校對同學惡作劇，認為「小玩笑，無傷大雅」，但其實「言語，是殺人於無形的利器。」，有時候玩笑開得太過火導致對方受傷，還是必須負法律責任的！青少年難免血氣方剛，但應循合法的管道抒發，切勿逞一時口舌之快，以免造成終身無法彌補之遺憾！

（本文出自《青少年法律事件簿》，永然聯合法律事務所台北所．桃園所．高雄所 李永然律師等合著，未經同意禁止轉載。）

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