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影／吾爾開希酒駕騎車影像曝光 警方攔檢脫口說沒喝酒

2019-03-31 14:29聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

知名六四民運人士吾爾開希，今天凌晨一點半左右，因為酒駕騎乘機車遭大安警分局攔查，酒測值達每公升0.4毫克，被依公共危險罪送辦；吾爾開希被攔查時，警方問他是否有喝酒？吾爾開希一開始辯稱沒有喝酒，但最後警方實施酒測，確認他酒駕。

警方昨天巡邏時，發現一名吾爾開希騎乘機車卻左右飄移，警方立即攔檢，一開始警方質疑吾爾開希騎乘左右飄移，吾爾開希辯稱沒有左右搖晃；警方詢問吾爾開希不會有喝酒吧，吾爾開希脫口說沒有！警方要他在路旁暫時停車受檢，吾爾開希仍說沒有喝酒，直到15分鐘後，吾爾開希接受酒測，才確認已經酒駕。

據了解，吾爾開希昨天晚上，在和平東路二段一處酒吧和友人飲酒，一時許結束聚會後，就騎乘機車返家，卻在路上被瑞安派出所警員發現騎車不穩因此攔查。

吾爾開希被警方帶回警局後，態度相當配合，他坐在警局中，對警方有問必答，並沒有家屬、友人或律師到場協助；年輕的警員不知道吾爾開希的背景過往，反而是老一輩的警察看到名字後，才驚覺是吾爾開希本人。

吾爾開希今早8時許被送到台北地檢署，檢方因為他未肇事且態度配合，已將他先行請回。

吾爾開希是新疆維吾爾族人，是六四民主運動的民運人士，與王丹、柴玲同為當時學生領袖之一，目前他已經是中華民國國民，並定居台灣。

吾爾開希（右）酒駕被逮。圖／報系資料照
吾爾開希（右）酒駕被逮。圖／報系資料照
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酒駕六四

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