高齡者交通事故攀升 屏東今年前三月7人死亡

2019-03-31 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



台灣已進入高齡化社會，警方發現高齡駕駛人的交通事故有遂步攀升的趨勢，以屏東分局來說，今年1至3月A1交通事故達9件10人，其中65歲以上老人就佔了6件7人，比例相當高，屏東分局近來積極深人社區加強宣導，不只長者要注意交通安全，呼籲家人也應協助提醒，以降低交通事故肇事率。

上月在屏東縣萬丹大圳路橋上，就有一對70歲的夫婦雙載與自小客發生擦撞，未料先後送醫死亡；另外本月下旬還曾一連發生兩起都是高齡阿媽騎機車未注意車前狀況或者是違反號誌而發生交通事故。

根據警方分析，高齡長輩隨身體機能的退化，已成為道路上弱勢族群，再者加上對交通規則及號誌認知不足，常有違規駕駛行為，警方就發現，高齡者發生交通事故的原因很多，其中以未能遵守交通號誌(標誌)及未注意車前狀況為多。

屏東分局交通組長廖舜惠建議不只高齡者要注意，家庭成員也應多加關心長者行車狀態，落實「轉彎車讓直行車」、「支線車讓幹道車」路權觀念，騎乘機車戴妥安全帽、不闖紅燈，隨時注意來車，遵守交通規則，才能有效降低長者交通事故發生率。