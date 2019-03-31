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超扯！她檢舉男同學作弊 老師竟要檢舉人道歉

父病中死後都等不到兒 法院判子繼承權不存在

2019-03-31 13:00聯合報 記者袁志豪╱即時報導

劉姓男子因案入獄，父親保釋他出獄，但劉出獄隔天就離家不知去向，一直到父親因病過世前，都沒有返家探視父親，讓父親傷心欲絕、精神承受莫大痛苦，數度表示財產不要分給長子；新北地院審酌我國重視孝道固有倫理，劉的行為致死者感受精神上莫大痛苦，應認屬於重大虐待，判決劉繼承權不存在。

新北市高姓婦人與丈夫育有三子，她向長子提出告訴，指出丈夫在2007年到桃園看守所保釋因案入獄的長子回家後，隔日長子就不告而別，迄今毫無音訊；長子無視丈夫生死病痛，在丈夫住院出院、臥病在床時，從未返家探視，連丈夫的喪禮也沒有出席，長年離家，未曾善盡人子孝道。

高婦指出，丈夫生前因長子去向不明，精神上承受莫大痛苦、傷心欲絕，在去年4月16日因心臟衰竭死亡前，數次表示孩子不孝，死後財產不要留給他，其他兒子都有聽到；因此，長子顯有惡意遺棄父親，已構成精神上重大虐待、繼承權喪失事由，請求法院確認長子對丈夫繼承權不存在。

法院傳喚劉家長子，劉經合法通知均未出庭，也沒有提出書狀作出聲明或陳述；法院傳喚劉亡故父親的邱姓老友，邱指出之前聽死者說長子在大陸或港澳，老友生前還有去找兒子，都沒有找到，後來老友很難過，有聽他親口說過死後財產要給二兒子、三兒子及太太，不要給大兒子。

邱表示聽死去老友講過三、四次，每次都是去大陸、港澳找兒子，找不到回來就說財產不要分給大兒子，因為找不到人要怎麼分？法官詢問，死者是否很認真的說這些事？邱證述死者是很認真地說，後來還有打電話跟他說，以及到他家跟他說。

法官調閱劉家長子出入境資料，確認他在2007年10月24日出境後，就再也沒有入境，這次也沒有出庭陳述，堪認劉家人控訴屬實；審酌劉與死者是父子，沒有不能探視父親的正當理由，十餘年來卻從未探視，直至父親死亡均不聞不問，衡諸我國重視孝道固有倫理，足致死者感受精神上莫大痛苦，應認屬於重大虐待。

法官認定劉家長子對已故父親有重大虐待或侮辱情事，父親生前數次表示長子不得繼承，高姓婦人訴請確認劉對於父親繼承權不存在，判決准許。

劉姓長子離家不知去向，一直到父親因病過世前，都沒有返家探視父親，讓父親傷心欲絕、...
劉姓長子離家不知去向，一直到父親因病過世前，都沒有返家探視父親，讓父親傷心欲絕、精神承受莫大痛苦，數度表示財產不要分給長子，新北地院判決劉繼承權不存在。記者袁志豪／攝影
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