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女賊聲東擊西偷5包菸 騎車逃逸拖行店長判8月刑

2019-03-31 11:47聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市有竊盜前科的陳姓女子，因經濟狀況不佳，涉嫌在去年5月間，前往中區某超商，先向店長佯稱要購買5包香菸後，等店長拿出香菸，陳女又稱要買啤酒，陳女等店長轉頭拿啤酒時，馬上拿走桌上香菸，準備騎車逃逸，但店長追上後，她拖行店長後加速逃逸，台中地院一審依竊盜罪嫌，判陳女8月徒刑。

判決指出，陳姓女子在去年5月1日凌晨零時許前往鄭姓業者經營的超商，陳女先向鄭佯稱欲購買香菸5包，等鄭從櫃檯取出香菸5包後，陳女又佯稱要購買啤酒，並趁鄭前往冰箱拿取啤酒時，乘機竊取櫃檯上5 包香菸，價值750元逃離，等鄭拿取啤酒轉身時，發現陳女已逃逸。

鄭追出店外，見陳女已準備騎車離開，鄭立刻上前拉住陳女所騎乘機車的坐墊，卻不慎將手卡在坐墊下方，一時無法抽出，陳女未加以留意，逕自騎乘機車加速逃逸時，將卡在機車坐墊後方的鄭拖行，致鄭受有左腕擦挫傷、左膝擦挫傷及左肘擦挫傷等傷害，全案經警據報後，調閱監視錄影器畫面，查獲陳女。

台中地院審酌，陳女有多項竊盜前科，仍不知警惕，不思循正當途徑獲取所需，漠視他人財產法益概念，但考慮到陳女承認犯行，且已與業者道歉，獲得業者原諒，因此依竊盜罪，判刑8月。

台中市陳姓女子去年涉嫌超商竊盜案，台中地院判她8月徒刑。圖／本報資料相片
台中市陳姓女子去年涉嫌超商竊盜案，台中地院判她8月徒刑。圖／本報資料相片
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竊盜超商經濟

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