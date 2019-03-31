法拍屋未依法標售 北院書記官遭撤職

2019-03-31 11:48 中央社 台北31日電



台北地方法院駱姓書記官疑為減輕積案壓力，涉嫌未依法上網公告，將位於台北市精華區的標案以半價標出，被檢方起訴。公務員懲戒委員會日前判決將駱男撤職，並停止任用3年。

判決指出，駱男為北院民事執行處書記官，他在辦理一件拖延已久的法拍屋案件，未經直屬司法事務官的同意、授權及核章，陸續擅自盜用民事執行處公印及司法事務官簽名章，偽造詢價函及多次拍賣通知，且未依法上網公告。

根據檢方起訴內容，107年11月28日開標當天，駱男將偽造標單投入標櫃，並擅自主持開標，宣布自己所偽造的標單為第一高價；但現場法拍業者質疑程序不合法，認為根本沒公告，要求駱男出示標單，駱男不敢出示自己偽造的標單，假裝要去請示長官後，就改宣布由當天投標較高的李姓投標人得標。

民事執行處庭長發現，駱男有大量積案異狀，全面清查並暫停駱男的電腦登錄權限。另外，因為李姓拍定人多次催促儘速核發權利移轉證書，駱男偽造權利移轉證書，交付給李姓拍定人的母親。

駱男於107年12月20日晚間擔心違法拍賣行為遲早事跡敗露，向司法事務官自白，北檢依偽造文書等罪起訴駱男。台北地方法院考績委員會認為駱男違法失職，報請台灣高等法院懲戒。

公務員懲戒委員會審理後，認為駱男違失行為，嚴重損及機關形象、司法信譽與人民權益，情節非輕，判決駱男撤職並停止任用3年。