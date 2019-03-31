北市艋舺公園凶殺案 犯嫌仍遭判12年6月

2019-03-31 11:33 中央社 台北31日電



台北市黃姓女子不滿陳姓男子積欠性交易費還不斷糾纏，因而持棍棒驅趕，卻在艋舺公園被他用水果刀刺死；一審依殺人罪判陳男12年6月，經上訴，二審日前駁回上訴，維持原判。

判決指出，陳姓男子與黃姓女子性交易後，因積欠性交易費，黃女不願與他來往，未料陳男仍持續糾纏。

陳姓男子在去年6月26日晚間7時30分左右，於艋舺公園噴水池旁看到黃姓女子，便上前說話，不過黃女認為陳男妨礙她工作，因此持棍棒想驅離陳男，雙方發生爭執。

陳姓男子持水果刀朝黃姓女子胸部、腹部等部位刺了4刀，刺穿她的心包膜；黃女受傷後緊急送醫，仍於當晚宣告死亡。案發當下陳男逃離現場，但警方獲報後13分鐘就將陳逮捕，移送法辦。

法院開庭審理時，陳姓男子對於犯行坦承不諱，但他辯稱是黃姓女子先打他，一時衝動才拿刀刺被害人，陳男的律師則說，陳男是防衛過當；不過法官勘驗現場監視器錄影畫面以及聽取證人證詞，不採信陳男及律師說法。

法官認為，陳姓男子正值青壯，如遇爭端或心有不平，應秉持理性與和平的態度處理與解決，不過竟因黃姓女子不願他在身邊圍繞而驅趕離開，一時盛怒拿水果刀刺死黃女，而且水果刀當場斷裂，可見他下手之重，惡性非輕。

法官審酌，陳姓男子因一時情緒失控痛下殺手，屬臨時起意，他也坦承犯行並表示悔悟歉疚之意，依殺人罪判處有期徒刑12年6月。

案經上訴，由二審台灣高等法院審理；二審合議庭審酌原審判決沒有違誤，日前宣判，駁回上訴，維持原審刑度，全案還可上訴。