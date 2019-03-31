「誰救了我一命？」 宜蘭小鎮醫生急尋警要當面致謝

2019-03-31 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「他很不舒服要去急診」，在宜蘭縣羅東鎮自己開業的游信得醫師，18日下午騎腳踏車突然急性過敏，喘不過氣來，他老婆要載他去急診途中遇到兩名員警，趕緊求救，兩員警只拋下「去急診，好」，馬上開警笛騎警車一前一後，以最快的速度護送他們到醫院，救回一命。游信得恢復健康後想當面向救命暖警致謝，卻找不到人。

游信得說，18日下午去騎腳踏車，騎出去不久，沿著溪畔堤防走，脖子開始癢，癢到下背，他知道自己過敏了，急扣太太來載他就醫，太太騎機車來，原要送他去診所就診，但騎到觀天下大樓前，他快不能呼吸了，要求直接去醫院急診。

他太太快嚇死了，在觀天下那個紅燈等很久，一轉綠燈，他們衝出去看到兩警察，趕快向他們求救。

「他不舒服要去急診」，游太太向警察求救，「去急診，好」兩員警騎上兩機車，警笛大響，吚喔吚喔，一前一後，包夾他們一路闖紅燈，把他送去醫院急救，到了醫院打針不到半小時，就恢復正常。

游信得說，事後他去公正派出所、成功派出所要謝這兩位救命恩人，卻找不到，去宜蘭縣警察局留言，也石沉大海。