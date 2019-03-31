不滿被誣賴偷錢 壯婦把男友人灌醉推下溪淹死判14年

2019-03-31 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市劉姓女子在去年5月間，因不滿輕度智能障礙的王姓男子曾誣指她偷錢，她與王等人喝酒後，騎車載王到太平區北田橋下，將王推入溪內，王不會游泳而淹死；台中地院認定劉女涉殺人罪，累犯，判14年徒刑，褫奪公權6年。

判決書指出，劉姓女子（36歲）因不滿王姓男子曾指控她偷錢而懷恨在心，去年5月2日上午她與王等多名友人一起在租屋處喝酒，因王不勝酒力後，開始休息，她見機不可失，萌生殺意，騎著友人的機車載著王到太平區北田路北田大橋下，在同日下午1時許抵達北田大橋附近後，她將王攙扶到頭汴坑溪中攔砂壩處，直接將王推入溪裡。

劉女發現王沉入水中後，隨即離開，因王不會游泳，且酒後已達需人攙扶之程度，無法自救，而因溺水吸入泥沙異物及窒息，導致呼吸衰竭死亡，王在同年月4日上午7時許被人發現後通報警方，檢警透過監視器，循線追查劉女到案說明，劉女承認涉案。