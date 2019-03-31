爆料便當店賣隔夜雞腿乾被告 誹謗有罪但免賠

2019-03-31 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣一家便當店2017年10月11日離職的鄭姓員工，當天透過林姓友人在臉書社團「爆料公社」，爆料便當店賣隔天剩菜、剩肉，「難怪雞腿飯吃起來口感像是吃雞腿乾！」業者提起訴訟，刑事部分，一審去年底依誹謗罪，判決鄭、林各處拘役20天，如易科罰金，1000元折算1天；民事部分，一審最近判決業者敗訴，駁回侵權損害求償70萬元之訴。

刑事、民事判決主要根據3名員工證詞判斷，其中，民事庭法官認為也是員工的業者姪女及媳婦說法有重大歧異，先是不知情，後來又稱剩下食材回去養狗，或拿給路邊野貓、野狗吃，且證詞因親戚又是員工，可能有所偏頗，照片中炸雞腿等食材，雞腿皮乾皺，其餘炸物外表也呈乾硬，肉眼即可判斷冷藏放置相當期間。

法官衡量一般餐廳營運有不當行為，除非員工出面揭露，外部人甚難知悉，再者，餐廳各類資源由雇主掌握，證據偏在一方，要求取得十足證據完美舉證，實際上多有困難，餐廳營運涉及大眾食安問題，為可受公評之事，且從照片客觀上有相當理由相信鄭、林陳述並非空言，難以認定鄭、林要負侵權損害賠償責任。

至於刑事判決書指出，業者姪女及媳婦作證從來沒有指示，或是老闆有交代賣剩菜、剩肉，顧客未曾反映過雞腿飯吃起來口感像是雞腿乾，另名員工作證老闆曾指示未使用食材，下班後如果可以吃的，就送給朋友，沒有辦法送的就當廚餘倒掉，因有控制量，倒掉不會很多，沒有賣完的食材，不會在隔天販售。