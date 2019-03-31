髮妻病危 家暴夫想賣房分錢

2019-03-31 01:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園報導



法官認為，先生酗酒家暴，對病妻不聞不聞，漠不關心子女等情況，判准兩人離婚。圖為桃園地方法院。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

桃園一名男子和妻子結婚超過卅年，但長期家暴、不關心子女，老婆更控訴，前年自己重病鬼門關前走一遭時，先生只想著要變賣她房產分錢，還找酒肉朋友回家看成人片，痛斥他枉為人夫、人父，忍無可忍訴請離婚。法院認為妻子指控有據，准許離婚請求。

妻子控訴，一九八六年二月婚後，和丈夫生了兩個女兒，但先生常酒後對她施暴，自己為扶養小孩四處借錢、靠親友接濟，至今積欠好幾百萬元債務。先生卻住在她娘家父母留下的房子，不肯分擔家中開銷，還四處飲酒作樂。

她說，前年七月因急性呼吸道衰竭，併發貧血、肺炎等重病住院得靠呼吸器支撐，但先生完全不理會，也不肯出醫療費，自己臥病在床的一切支出都靠女兒負擔，當時老公竟還要她賣掉房產後分錢。

她痛斥先生完全沒盡到為人夫、為人父的責任，已忍無可忍，對他不抱任何期待，彼此已無法共同繼續生活，希望法官准請離婚。

兩人的孩子證稱，爸爸一周喝酒五天，往往一回家就發酒瘋，看過父親壓著媽媽的頭揍，為了錢的事常大吵，也記得父親酒駕因付不出罰金被關過。自己從高中時期就獨立，媽媽當時重病住院醫療費都是她和姊姊出，當時父親還帶朋友回來喝酒、看成人電影，完全不關心兒女。

法院調閱紀錄發現，這名先生從二○○八年起，曾有五次酒駕紀錄、並曾入監服刑，對老婆訴請離婚，通知他到庭未到，也沒提出任何書狀陳述或否認。

法官認為，先生酗酒家暴，對病妻不聞不聞，漠不關心子女等情況，顯達婚姻難以維持程度，判准兩人離婚。