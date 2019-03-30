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蘇揆批「帝王心態」韓國瑜反勸蘇：莫忘世上苦人多

罵人父債子還 原因是未拋棄繼承

2019-03-30 21:21聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市劉姓老翁飼養愛犬，在公園內咬傷劉姓被害人，雙方口角，劉姓老翁竟以「神經大隊」、「我說你神經不正常」、「你是神經病啊」等語辱罵劉姓被害人，被害人對老翁提告求償精神慰撫金10萬元，高雄地院審理期間，老翁過世，但法院判老翁的妻小要賠償被害人1萬元，理由是她們未拋棄繼承，要概括承受老翁生前的公然侮辱行為，全案仍可上訴。

高雄地院判決指出，2017年3月下旬傍晚，劉姓老翁飼養的小狗，在鼓山區馬卡道路與中華一路口的公園，咬傷劉姓被害人，雙方發生口角。

劉姓老翁在公園內以「神經大隊」、「我說你神經不正常嘛」，「就我說你神經不正常」、「這不是神經啊，那叫神經病啊」、「你這個神經病就亂講啊」等語辱罵被小狗咬傷的劉姓被害人。

劉姓被害人遭老翁的小狗咬傷，又被老翁辱罵，提告妨害名譽附帶民事訴訟，要求賠償10萬元精神慰撫金。高雄地院審理期間，劉姓老翁在2018年7月初過世，於是將沒有拋棄繼承的劉妻和兒子列為被告。

劉妻與兒子出庭稱，案發後劉翁已道歉，但對方不接受。且對方沒有說明請求的精神慰撫金10萬元如何計算，也沒有辦法證明有受到10萬元的損害，要求判決駁回。

法官審理認為，劉姓老翁在公園辱罵對方「神經病」、「神經不正常」等語，將使社會大眾對受指稱者產生易於自傷、傷人，超乎正常言行舉止、引發困擾，需耗費額外時間、精力對待或處遇的印象，足以貶損受指稱者在社會上的評價。

判決指出，老翁過世，老翁的妻小為繼承人，且沒有拋棄繼承，根據民法1148條、1153條第1項規定，老翁的妻小對於原告應負侵權行為損害賠償債務，應僅於繼承其遺產範圍內負連帶賠償責任，考量兩造經濟狀況等因素，判賠償1萬元。可上訴。

高雄地院外觀。圖／報系資料照
高雄地院外觀。圖／報系資料照
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公然侮辱民事訴訟遺產

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