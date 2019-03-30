女控再婚夫猥褻女兒訴離 夫辯：是她劈腿

2019-03-30 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市黃姓女子18年前帶著10個月大的女兒再嫁，與吳姓男子結婚，婚後又生了3個兒子，5年前發現吳男對13歲的女兒有觸摸胸部猥褻行為，為保護女兒向法院聲請保護令並攜女搬回娘家，2年前到法院訴請判決離婚，吳男否認有猥褻行為，並以黃女離家是與新男友同居，當庭具狀反請求判決離婚。

新北地院日前判准2人離婚，因黃女離家後未照顧與吳男婚生的3名子女，必須分擔支付子女扶養費63萬元給吳男，可上訴。

判決指出，擺攤的黃姓女子18年前帶著剛出生才10個月大的女兒，再嫁給經營水果攤的吳姓男子，黃女婚後又生3子，因無法忍受不了吳男性情暴躁，常因細故在家中有暴力行為，就會年帶著女兒躲回姐姐家居住數日。

黃女於103年6月間，發現吳男出手撫摸非親生的13歲女兒，導致女兒心理極度恐懼，向法院聲請保護令，並攜女兒搬遷，投靠親姐未再回家，2年前向法院訴請判決離婚。吳男則反控黃女離家的原因，是為了與新男友同居，也當庭具狀反請求判決離婚。