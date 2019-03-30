逆子跟雙親要不到錢 竟掐傷父脖子掌摑母親

2019-03-30 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市王姓男子多次不滿跟父母親要不到錢，竟掐傷父親脖子、還掌摑媽媽，雙親向高雄少年及家事法院聲請保護令，王無視保護令，面對討錢未果，還出言恐嚇，「如果不給我錢，我就殺死你跟你老婆再自殺」，雙親不堪其擾報警，高雄地院審理，王姓男子犯傷害直系尊親屬罪、違反保護令，處有期徒刑1年6月，可上訴。

高雄地院判決指出，王曾經對父親家暴，父親向高雄少家法院聲請保護令，法院去年11月核發民事通常保護令，諭令王不得對父親實施身體或精神上不法侵害行為。沒想到，王收到保護令後，仍對父母親惡言相向。

判決指出，去年11月中旬，王不滿跟父母親討錢未果，違反保護令，徒手掐住父親脖子，父親掙脫逃離現場後，王竟徒手掌摑母親的臉頰，造成父親脖子兩側擦挫傷，母親臉頰挫傷。

未料，同年12月下旬，王姓男子又因為跟父親討錢未果，對父親恫嚇「如果不給我錢，要殺死你跟你老婆再自殺」，恐嚇父親。父母親無法忍受，向警方報案。