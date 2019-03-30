影╱大貨車偷水250公升 水費賠款上萬倍

2019-03-30 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



徐姓大貨車司機為了灌充煞車用降溫水箱，昨天在後龍鎮西濱快速公路與苗33線路口，私自從消防栓接水，被警方當場查獲，被依違反自來水法、竊盜罪嫌移送法辦，他的水箱僅250公升容量，依接水管口徑計算，至少要罰5萬元以上。

警方調查，昨天上午10點多有民眾報案，後龍鎮台61線、苗33線路口有人從消防栓取水加到大貨車的水箱內，疑似竊水，警方隨即派員處理，發現52歲的徐姓司機以自備的消防板手、水管擅自取用路旁消防栓的水，加到他的大貨車煞車用水箱內，警方當場查扣水管、扳手，將他帶回調查，自來水公司人員到案協助調查。

警方表示，自來水法所定的竊水罪刑罰與刑法竊盜罪相同，最高可判處5年以下有期徒刑，最低可判處拘役或罰金。自來水業者依自來水法第71條規定，可以依竊水者裝水設備按自來水事業的供水時間、當地供水狀況，向竊水者追償3個月以上、1年以下水費。