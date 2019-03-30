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詭異！騎士自摔後要人救女友 警消苦尋發現他一人騎車

日職／王柏融第二打席又滾地出局 兩天5次挖地瓜

30年髮妻臥床命危 老公竟只想賣掉她房產分錢

2019-03-30 14:39聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園1名男子和老婆結婚超過30年，卻長期酒後家暴、莫不關心子女，妻子指控，前年自己重病在床，鬼門關前走一遭時，老公竟找朋友回家看A片，還說要賣掉她的家產分錢，實在忍無可忍向法院訴請離婚，而先生未到庭替自己辯駁，法院認為妻子指控有據，准許她離婚請求。

妻子表示，1986年和先生結婚，卻時常遭對方酒後家暴，自己為了扶養兒女四處借錢，至今積欠上百萬元債務，先生住在岳父岳母留下的房子，不肯分擔家中開銷還四處飲酒作樂。

她說，前年7月因為急性呼吸道衰竭，併發貧血、肺炎等，重病住院得靠呼吸器支撐，但先生完全不理會，也沒有替她出醫療費，自己臥病在床的一切支出都是靠女兒、姐姐負擔，在她面臨窘境下，老公竟反而要她賣掉房產後分錢。

她痛斥先生完全沒進到為人夫、為人父的責任，自己實在忍無可忍，對他完全不抱存任何期待，認為彼此無法共同繼續生活，向法院訴請離婚。

法院審理時，他們小孩證稱說，爸爸1周喝酒5天，常常回來發瘋，看過他壓著媽媽的頭揍，為了錢的事情常常大吵，而且父親至少酒駕3次，自己高中時候就獨立了，媽媽當時重病住院醫療費都是她和姐姐出的，當時父親還帶朋友回來喝酒、看成人電影，完全不關心兒女。

而先生經通知後未到庭抗辯，也沒提出任何書狀陳述或否認，院方認為，他酗酒家暴，對於病妻不聞不聞，漠不關心子女等情況，顯然夫妻相愛、互相信任關係已不復存，產生破綻也達難以維持程度，准許老婆離婚請求。

妻子控訴長期遭老公家暴，重病時對方不理會，只想賣掉她房產分錢。示意圖／ingim...
妻子控訴長期遭老公家暴，重病時對方不理會，只想賣掉她房產分錢。示意圖／ingimage
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離婚家暴結婚

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