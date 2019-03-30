強索原味內褲行房前要打扮 妻不堪夫怪癖訴離獲准

2019-03-30 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



妻子不堪先生怪癖，向法院訴請離婚獲准。示意圖／ingimage 分享 facebook 桃園1名人夫結婚多年和老婆相處不睦，除了揮霍敗家，妻子還說難忍他的「怪癖」，指控先生和她強索原味內衣褲，還要她行房前得精心打扮，若不滿意做到一半就會痛毆她一頓，老婆忍無可忍訴請離婚，法院認為她指訴有依據，准許2人離婚。

妻子控訴，1996年從大陸嫁來台灣後陸續生下1子1女，但婚姻關係長期不睦，老公不照顧家庭還會對她言語、肢體暴力，自己為了苦撐家計身兼2職，對方仍終日揮霍、四處欠債，害她得四處向親友借錢，最後更將房子變賣還債。

她還說，老公除了敗家，私下行為更是異於常人，曾經和她所求沒洗滌過的貼身衣物，或是要求她在行房前，必須要特別打扮，甚至在做到一半認為不滿意，就朝她拳腳相向；妻子更直言，先生根本沒把彼此當作正常夫妻看待。

除了對自己粗鄙不雅，還會朝子女辱罵，甚至將不知名的女子帶回家過夜，全然無視夫妻關係，認為彼此情愛已經喪失，沒辦法再繼續經營婚姻，向法院訴請離婚。

但老公反駁，雙方結婚後感情融洽，購屋、賣屋及買車的收入都是他自主管理，未料5年前老婆經常深夜未歸，他百般容忍、以和為貴，但妻子仍在外居住不理家務，親友勸告也沒用，加上自己罹患胃癌不能工作，現在也需要家人照顧等，不同意離婚並反請求老婆履行同居。

法院認為，妻子對於控訴也提出相關對話記錄佐證，且小孩也證稱，爸爸喝酒後就打媽媽，2人吵架分居3年多，原本還和爸爸一起住，後來被他趕走才去和母親住。

法院審酌，先生曾出手打傷妻子，2人過去也曾協議離婚，審理過程夫妻對於問題不能達共識，還不斷指責、攻訐對方，也沒有打算改善雙方婚姻態度，顯然已無夫妻間互信互愛基礎，認為妻子主張有依據判准離婚，並駁回先生要求同居請求。