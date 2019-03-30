援交詐騙重現達84件 遊戲點數付費避追查

2019-03-30 13:49 中央社 台北30日電



刑事局今天說，援交詐騙手法回歸，經統計，今年1月至3月「假援交真詐騙」案達84件，被害人以男姓工程師、大學生居多，且歹徒會要求以遊戲點數支付費用，呼籲民眾小心。

刑事局發布新聞資料指出，網路交友盛行，許多男性民眾曾在網路社群或通訊軟體接到身材火辣、面容姣好美女主動聯繫，希望能互加好友，對方事後供稱可援交，企圖引誘被害人上鉤，被害人匯款後才驚覺受騙。

「假援交真詐騙」案過去常發生，165反詐騙專線統計，今年1月至3月，援交詐騙案達84件，且有許多男姓被害人因自覺丟臉，未報案件數也很多，被害人身分以工程師、學生居多。

警方發現，詐騙集團也會透過婚姻配對網站找尋對象，歹徒先加入網站會員，並向被害人搭訕，再以援交為由，進行詐騙。

刑事局分析「假援交真詐騙」手法，歹徒與被害人談妥交易後，會先要求繳交援交費、保證金、交通費等，且只能以遊戲點數支付，被害人每次受騙金額為新台幣1萬元以上。

刑事局表示，歹徒也會透過網路掌握被害人就讀學校或工作地點，若遭質疑，就會搬出「找黑道、公開援交對話」等話術，繼續要求被害人付款。

刑事局指出，從民國104年與超商合作，規定每天販售遊戲點數不得超過3萬元上限機制，雖有部分業者不配合，後續會協請遊戲點數公司加強提示，也呼籲民眾注意「假援交真詐騙」手法。