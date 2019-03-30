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詭異！騎士自摔後要人救女友 警消苦尋發現他一人騎車

2019-03-30 13:30聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市19歲陳姓男子昨天下午5時許，行經香山區南隘路，疑自撞路旁轎車，摔落附近3公尺約1層樓高的邊坡。警消人員指出，陳男一直拜託救她的女友，但距離案發鄰近100公尺範圍都不見女友蹤跡，調閱監視器發現當時男子是一人騎車。醫師認為，應是撞擊當下傷到腦部，出現妄想症而致怪異行為。

警消人員指出，陳男摔車獲救後急忙告訴消防人員，他載著女友也請求救援。警消一開始先搜尋附近100公尺，苦尋不到女子，後來從監視器畫面中可見，陳男當時一人騎車，車上沒人，起初懷疑男子酒駕，但經檢驗為0，也無使用藥物等情形。

精神科醫師楊聰財指出，陳男的狀況初判可能為「妄想症」，因撞擊當下傷到腦部，而產生幻想，但他也不曾接觸過類似案例。

楊聰財解釋，妄想症出現原因是腦內分泌失調，如長期過度熬夜等。起初影響判斷力，嚴重將導致出現妄想、幻聽、幻覺，甚至會精神異常產生自傷或傷人的情況。陳男的症狀，像是妄想症出現的與現實脫節的感官經驗，導致一連串怪異行為。

不過，民俗專家黃有福表示，陳男發生車禍的地點鄰近郊區，陰氣較重，常有邪穢的東西出沒，若陳男的八字較輕或是陽氣較弱，會吸引魑魅魍魎來侵犯他。而他一直以為載著女友，可能是魑魅魍魎的化身。

黃有福建議，民眾若行經空曠的樹林、郊區、荒野甚至是墓地時，依個人宗教信仰可念口號，例如阿彌陀佛、唵嘛呢叭咪吽等，藉此震攝邪靈。

車禍現場，陳男的機車碎裂殘骸研判，撞擊力道不輕。記者郭宣彣／翻攝
車禍現場，陳男的機車碎裂殘骸研判，撞擊力道不輕。記者郭宣彣／翻攝
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陳男被警消人員趕緊救出，持續掛念要救他女友，但當時僅有他一人騎車。記者郭宣彣／翻...
陳男被警消人員趕緊救出，持續掛念要救他女友，但當時僅有他一人騎車。記者郭宣彣／翻攝
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