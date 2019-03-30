上網簽賭判無罪 法院：雖有賭博但不具公開性

2019-03-30 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園李姓男子2015年起在網站「九州娛樂城」註冊會員玩百家樂下注，遭查獲後檢方依賭博罪嫌起訴他；但桃園地方法院認為，李透過帳號、密碼登入，其賭博行為具封閉性，不符合賭博罪中在「公共場所」或「公眾得出入場所」構成要件，一審判處李無罪。

檢警調查，李註冊會員後再轉帳到網站指定的銀行帳戶，以取得儲值下注點數，並登入網站玩百家樂為賭盤，以撲克牌賭博押注，贏者可獲得點數反之則被扣除。

法院認為，李在九州娛樂城網站簽賭的事實可以認定，其行為雖屬於賭博，但刑法處罰賭博行為僅限於「公共場所」或「公眾得出入場所」賭博財物，如果行為人不是在以上場所賭博，就不構成本罪。

判決指出，「公共場所」為特定多數人，或不特定之人得以進出、集合的場所，而「公眾得出入場所」是指非屬公共場所，而特定多數人或不特定之人，在一定時段可以進出的場所。

電腦網路賭博是由個人私下設定帳號、密碼，並透過電腦連線上該網站，其賭博活動、內容具有一定封閉性，僅為對象參與賭博的人聯繫，其他民眾無從知悉賭博之事，對於其他人而言，形同一個封閉、隱私空間。

所以在正常情況下，用這種方式交換的訊息具有隱私性，因著內容或活動也不具公開性，因此不屬於在公共場所，或公眾得出入場所賭博。