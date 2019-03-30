丈夫死後盜領近2千萬 8旬婦人遭判刑

2019-03-30 10:26 中央社 台北30日電



杜姓婦人被控在丈夫去世後，冒用丈夫名義將帳戶款項提領近一空，再持繼子存摺印章買回基金並取款，共逾1819萬元。高院更一審依偽造文書10罪，判她1年2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，逾80歲的杜姓婦人為李姓男子的第二任妻子，李男於民國100年1月15日在家跌倒經送醫後，於同年1月17日凌晨1時許死亡。

杜婦明知李男和前妻生有3名子女，她和李男有2名子女，在李男死亡後，李男的所有財產為遺產，屬於她與這5名子女等繼承人公同共有；但是杜婦卻在李男死亡當天上午9時許起至同年3月2日間，冒用丈夫名義將帳戶款項提領近乎一空，再以她持有繼子的存摺、印章機會，買回基金並領取帳戶內款項，共計新台幣1819萬3000元。

這名繼子察覺有異，後來控告杜婦。一審士林地院依偽造文書等4罪，判杜婦9月徒刑，得易科罰金；二審也認定偽造文書等4罪，判杜婦1年2月徒刑，經最高法院發回，由高院更一審受理，日前宣判。

杜婦曾供稱，她提領丈夫名下、其中的100萬元，是另名繼子叫她去領的，為了要支付丈夫的喪葬費用，但法院調查，杜婦從未給過喪葬費用，所言不可採。

杜婦在一審判刑後（104年底至105年初），透過郵局寄出存證信函通知全體繼承人，將這1819萬3000元提存至新北地方法院。依法提存物的權利為10年，逾期這些錢將歸為國有。

高院更一審合議庭日前審酌，杜婦迄今未與繼子或其他繼承人達成和解，考量她沒有前科，素行良好，錢都已提存於法院，家境為小康，以及犯罪動機及手段等，依偽造文書10罪，判她1年2月徒刑，得易科罰金。全案還可上訴。