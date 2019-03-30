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酒駕衝撞騎樓 7機車無端損毀車主心疼

2019-03-30 07:55聯合報 記者林保光╱即時報導

陳姓男子被警方壓制上車後，他的朋友（左二）正接受警、消瞭解車禍情形。圖／讀者提供
陳姓男子被警方壓制上車後，他的朋友（左二）正接受警、消瞭解車禍情形。圖／讀者提供
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高雄市三民區今天凌晨發生酒駕肇事事故，陳姓男子與朋友消夜後，開車失控，撞向公寓騎樓，將騎樓下的7輛機車撞得東倒西歪，撞擊聲驚醒住戶，車主下樓見機車被撞得支離破碎，心疼不已，直呼「是怎麼開車的？」。警方對陳酒測，每公升濃度達0.88毫克，立即逮捕他，依公共危險罪嫌查辦。

警方瞭解，今天凌晨4點15分許，從事餐飲業的陳姓男子（33歲）涉嫌酒後開黑色轎車，載同喝過酒的朋友林姓男子（35歲），在高雄市三民區重慶街右轉遼寧二街，疑車速過快，失控撞上騎樓地，將7輛機車撞成一團，首當其衝的機車，被撞得支離破碎，陳因轎車車頭損毀，保險桿脫落，倒車不成才停下。

車禍發生時，不少住戶都被巨大撞擊聲驚醒，紛紛趕下樓瞭解究竟。車主看到自己的機車被撞得殘破不堪，直呼「到底是怎麼開車的？」另有目擊者說，看到這輛車從九如路一轉重慶街就猛踩油門加速，不久便撞進騎樓。

高雄市警三民一分局哈爾濱派出所員警趕到車禍現場，發現陳姓男子下車還拿出球棒嗆聲，這時警方快打部隊也趕到場，員警合力立刻壓制他，發現他滿身酒味，立刻將他銬回派出所。警方對陳酒測，酒測值高達0.88毫克。陳姓男子稱，他和朋友在海產店喝酒，才酒後肇事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳的轎車撞上機車後，車頭受損。圖／讀者提供
陳的轎車撞上機車後，車頭受損。圖／讀者提供
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陳姓男子涉嫌酒駕，開車撞上騎樓地。記者林保光／翻攝
陳姓男子涉嫌酒駕，開車撞上騎樓地。記者林保光／翻攝
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陳姓男子涉嫌酒駕，開車撞上騎樓，撞擊聲警醒住戶，在車禍現場議論紛紛。記者林保光／...
陳姓男子涉嫌酒駕，開車撞上騎樓，撞擊聲警醒住戶，在車禍現場議論紛紛。記者林保光／翻攝
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停放騎樓的機車被撞成一團。記者林保光／翻攝
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高雄市車禍車主酒駕

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