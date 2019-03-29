選前無法預料大排長龍？中選會這樣回答法官

2019-03-29 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



國民黨台北市長候選人丁守中提選舉無效訴訟，台北地方法院今天開庭，審判長徐千惠詢問中選會，選前是否沒有預料到選民會大排長龍；中選會則回答，事前是以5個公投案來模擬，未料最終有10案，加上選民在圈票遮屏內斟酌公投案，才延長投票時間，造成排隊人龍太長。

中選會表示，選前公告投票起止時間，只針對九合一選舉，因為當初並不能確定公投有多少案，直到去年10月、選前1個月才知道有10個公投案，那時也無法再更動投票時間，且依照選罷法規定，若禁止4點前到達投票所的選民投票，則有影響選舉權的疑慮。

中選會說，選前有先模擬公投綁大選的投票狀況，當時不知道有多少公投案，故以5個公投案為模擬，一人約需2分半完成投票，應該不會出現排隊過長的狀況。中選會選前也呼籲選舉人要事先了解公投內容，心裡要有底要投同意或不同意。中選會指出，當天選舉會大排長龍，是因為選舉人在圈選的遮屏內仍在斟酌如何投公投案，造成投票時間拉長，但選務機關也不願意見到排隊狀況。

中選會回應引起丁的律師不滿，律師反駁，時任中選會主委陳英鈐早就預見會有排隊情形，但根本沒有做任何預防，連增加圈票遮屏都沒有，造成邊開票邊投票的現象，「這些違法事項造就陳英鈐辭職，難道疏失還不夠重大嗎？」

丁陣營主張，中選會、北選會公投綁大選、延長投票時間、擴張解釋投開票所範圍、邊開票邊投票等問題，均是嚴重的選務瑕疵，且造成姚文智得票數異常下降，產生「棄保效應」，明顯會影響選舉結果。