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全台唯二原始海岸線！墾丁2處世外桃源 管制35年後首度開放

彭坤業涉關說調台高檢 查關說案女檢連夜「搬家」

2019-03-29 20:05聯合報 記者張宏業╱即時報導

桃園地檢署前檢察長彭坤業被質疑關說一案，法務部檢察官人事審議委員會後，決議將彭調台高檢主任，彭今日到台高檢報到；不過，由於台高檢主任檢察官早已滿額，沒有辦公室讓彭坤業使用，為解決一位難求的問題，高檢署竟要負責調查彭坤業關說案的檢察官許鈺茹「讓位」，讓彭坤業「進駐」該間辦公室，許鈺茹不得已，昨晚只好連夜打包搬家，被其他檢察官形容是「乞丐趕廟公」。

據了解，由於許鈺茹是高檢署負責調查彭坤業關說的檢察官，她連夜打包「夜逃」的消息傳開後，成為今日高檢署最熱門的話題，有檢察官在檢察官論壇留言，直指法務部根本就把高檢署當垃圾堆。

有趣的是，彭坤業的辦公室正對司法院大門，是台高檢所有檢察官辦公室中，唯一有路沖的一間，前方還有2根梁柱，若以相信風水學的人來說，會有煞氣的問題，有人私下開玩笑說，建議彭坤業在椅背上貼五帝錢，可提升座位氣場。

據了解，高檢署原本就有7名主任，法務部今年1月公布歷來規模最大的檢察首長人事異動後，包括士林、橋頭和宜蘭地檢署檢察長姜貴昌、張文政、李金定，都調回台高檢當主任，前不久法醫研究所所長涂達人也調台高檢主任，如今再加上彭坤業，等於短短2兩個月，台高檢增加5名主任，總計現有主任共12人，創下歷年紀錄。

以台高檢現有檢察官配置來看，相當於1個主任配4個檢察官，由於台高檢主任不用蒞庭，無疑是增加檢察官業務量，台高檢的主任超編，讓不少台高檢檢察官怨聲載道，抱怨台高檢已成為資源回收站。

全案緣起於桃園1名醫師被控逃漏稅5億元遭起訴，桃園地院審理時，被告律師請求認罪協商，公訴檢察官未正面回應，被告認為檢察官先同意後反悔，向彭坤業陳情，彭認為恐影響司法威信，指示續行認罪協商，另加派1名檢察官協助，有檢察官爆料彭涉及關說和不當施壓，引發爭議，立委黃國昌昨天更指出，彭坤業涉及弊案竟然還升官到台高檢，質疑法務部是否有徹查決心？

關說疑雲爆發後，高檢署襄閱主任宋國業率領檢察官周士榆、許鈺茹組專案小組，3度赴桃檢詢問當事人釐清案情，據了解，調查報告已出爐，法務部近日將決定後續如何處理。

彭坤業今天赴高檢署報到，查關說案女檢許鈺茹連夜清空辦公室「讓位」。圖／讀者提供
彭坤業今天赴高檢署報到，查關說案女檢許鈺茹連夜清空辦公室「讓位」。圖／讀者提供
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彭坤業的辦公室正對司法院大門，前方還有2根梁柱。圖／讀者提供
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檢察官逃漏稅司法院

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