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選舉訴訟開庭 丁守中律師：選舉疏失害姚文智少了2萬票

2019-03-29 20:04聯合報 記者林孟潔╱即時報導

國民黨台北市長候選人丁守中提選舉無效訴訟，台北地方法院今天開庭，丁委任律師團也指出，經過分析計算，可以看出4點之後姚文智得票數異常下降，明顯看出「棄保效應」，而因為中選會、北選會選務疏失導致姚文智流失至少2萬票。

丁守中委任律師表示，以分析士林區為例，去年11月24日下午5點59分士林區有36個開票所，姚文智得7888票，但經過30分鐘，下午6點29分有30個開票所，姚文智得票卻為5912票，短時間內只少了6個開票所，姚文智卻少了2000餘票。

律師團指出，4點投票時間結束，分析結果看出姚文智得票數異常下降時，柯文哲領先的區域，柯文哲與丁守中拉鋸變大；而在丁守中領先的區域，則是柯、丁兩人差距變小，明顯可見有棄保效應。

北選會律師則認為，丁陣營主張因為排隊太長導致邊開票邊投票的現象，造成棄保效應，但若以全台北市1563個投開票所來分析，4點之後任何一個時段都沒有「姚降柯升」的情形，反而有「姚降柯降」、「姚升柯升」，可見並沒有棄保效應，反而因排隊太長，出現不滿效應。他說，排隊過久並非選務機關所樂見或能預見，現行選罷法會有邊開票邊投票的狀況，並非選務機關違法。

丁守中。記者林孟潔／攝影
丁守中。記者林孟潔／攝影
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姚文智丁守中投票

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