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丁守中提選舉無效訴訟 法院判決結果5月10日出爐

2019-03-29 19:17聯合報 記者林孟潔╱即時報導

國民黨台北市長候選人丁守中提選舉無效訴訟，台北地方法院今天辯論終結，丁守中今天親自到法院開庭表述意見，引用美國前總統甘迺迪名言「人生本來就不公平」，所以認為政府要公平，司法更絕對要公平，他指出台灣未來選舉是否能邊開票邊投票，將由法官寫下歷史的一頁。法官庭末諭知5月10日宣判結果。

丁守中開庭結束受訪表示，這是選舉史上最重要的一頁，今後中華民國選舉是否能一邊開票一邊投票，就由法官決定，他們絕對不容許政府掌握執政優勢，就經由各種方式擴大解釋投開票所，又不依法律規範限制投開票所內的行為，造成一邊開票一邊投票的現象，更有人邊排隊邊看開票情形。

他說，選罷法規定選前十天到選舉結束，民調都不得公布，又為什麼可以容許一邊開票一邊投票的現象發生，而且他認為中央或地方選委會做決定都沒有依照法令規定由委員會來決議，就以一張新聞稿延長投票時間，擴張投票所的範圍，這是嚴重的違法事項，4點鐘後竟然有14萬人邊看手機邊投票，而他和柯文哲的差距只有百分之零點二，由此可見選舉結果嚴重被影響。

丁守中說，他提起訴訟的目的不是為了個人，而是為了建立中華民國民主法治的根本，他一直很堅持選舉制度的公平，他身為台大政治研究所的教師，也做了20多年的立法者，現今作為一個實際的候選人，不允許政府違法弄權，嚴重影響選舉結果。

丁守中。圖／報系資料照
丁守中。圖／報系資料照
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