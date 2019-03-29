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陸委會恐罰韓國瑜50萬！中市攤商捐款救賣菜郎 電話接到手軟

假冒銀行關係企業放高利貸 主嫌4人收押禁見

2019-03-29 19:09聯合報 記者劉星君╱即時報導

高雄地檢署破獲張姓女子組成的不法高利貸集團，檢警追查，張女等人利用自行開設的「玉山國際財富管理顧問」等公司招攬民眾謊稱可代辦銀行貸款，但實際是向地下錢莊借高利貸，有被害人因為付不出高額利息，房屋遭法拍，初步清查不法放貸金額上億元，被害民眾至少6人，檢警搜索約談張女等人到案後，檢方依詐欺罪、重利罪向法院聲押4人獲准。

檢警調查，主嫌張姓女子與陳姓男子開設「玉山國際財富管理顧問有限公司」、「玉山資產行銷有限公司」等公司並掛名負責人，打著「最專業的理財團隊」、「規劃最完整理財方案，整合負債」等廣告，吸引信用條件不佳卻急需貸款的民眾。

檢警追查，這些民眾誤信以為是銀行關係企業而上門詢問貸款，再由接洽業務員誆騙民眾，稱只要配合先向私人借款「培養信用條件」，就有特殊管道可以向銀行申貸。

當民眾上勾後，業務員陪同民眾向錢莊業者辦理私人借款，設定借款利息為每月2分半至3分不等，且須先預扣3個月利息，還要求民眾須以名下土地房屋設定最高限額抵押做擔保。

民眾取得借款後，被代辦公司收取高達借款金額兩成至四成的高額服務費、仲介費等，一連被剝兩次皮，但被害人實際取得錢僅稍高於借款金額一半，有些甚至連一半都不到，已知至少6人受騙，合計不法借貸金額上億元。

檢警組專案小組到高市、臺南市共3處執行搜索，當場查扣民眾貸款文件、土地所有權狀、手機、電腦、新人教育手冊、教戰手冊及現金467餘萬元，並拘提主嫌張女等9人到案，張女等4人聲押獲准，另有3人交保，紀姓金主等人請回。

雄檢提醒，依金管會規定，銀行不能受理坊間代辦公司轉送的貸款申請案，民眾如有貸款需求，應直接找各大金融機構洽詢，切勿相信坊間宣稱可代為申辦貸款的宣傳廣告及call客話術，免得原來的負債一毛也不少，還須繳交大筆的「代辦費」、「服務費」，得不償失

警方現場查扣相關證物。記者劉星君／翻攝
警方現場查扣相關證物。記者劉星君／翻攝
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警方現場查扣相關證物。記者劉星君／翻攝
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玉山廣告地下錢莊

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