網路留言高雄人誓殺韓國瑜報仇 男獲不起訴

2019-03-29 17:11 中央社 台北29日電



高雄市長韓國瑜在廈門悅華酒店與廈門台商舉辦餐會。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

台北市趙姓男子在台大實業坊PTT留言「高雄人誓殺韓國瑜報仇」，但辯稱沒惡意、願道歉。士檢考量高雄市長韓國瑜表明不提告，趙男也未表明具體加害手法，以罪嫌不足不起訴。

士林地檢署今天提供的新聞資料指出，40歲的趙姓男子去年11月14日、高雄市長選舉期間，在批踢踢實業坊八卦看板，針對標題為「[FB] 陳其邁:71年前高雄發生228事件，讓人痛心」的文章，回應「高雄人誓殺韓國瑜報仇」。

刑事警察局依恐嚇危害安全罪將趙姓男子函送偵辦，趙男坦承發表相關言論，辯稱認為在選舉中提到71年前老事件是在激發仇恨，為表示反對，才用反諷的手法表達陳其邁是利用228事件激發高雄人的仇恨心態，是不是要有例如說高雄人想殺韓國瑜這樣的人出現？

趙姓男子辯稱，純粹表達個人意見，根本沒有考慮、想到韓國瑜是否會因此恐懼；趙男還說，完全沒有惡意，如果韓國瑜看到，會誠心道歉。

新聞資料指出，檢察官認為趙姓男子只留言「高雄人誓殺韓國瑜報仇」，並未對韓國瑜有直接的惡害通知，且韓國瑜本人表示不提告，有韓國瑜親手簽名文件為證。

檢察官認為，趙男留言並沒有具體言明要於何時、何地，以何種方式實踐，因此他辯稱只是抒發不滿而無恐嚇韓國瑜的犯意，並非沒有憑據。

檢察官也認為，趙男言論應屬個人對時局、社會不滿的情緒抒發，言論縱有過激可議之處，但與「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者」的構成要件不符。

新聞資料另援引最高法院判例，指出恐嚇罪是以使人心生畏怖為目的，因此認定趙姓男子犯罪嫌疑不足，不起訴。