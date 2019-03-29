假冒銀行相關企業詐欺 雄檢聲押4嫌獲准

2019-03-29 16:44 中央社 高雄29日電



高雄地檢署偵辦張姓女子等人涉嫌假冒銀行相關企業詐欺、重利案，查出犯嫌蓄意開設名稱與某銀行雷同的公司，招攬信用條件不佳民眾代辦貸款再涉詐欺，聲押張女等4人獲准。

高雄地檢署今天表示，接獲多件檢舉不法集團疑似假冒銀行相關企業名義，對外招攬信用條件不佳民眾申辦貸款情資後，指派主任檢察官李門騫、檢察官李侑姿、鄭益雄指揮刑事警察局電信偵查大隊、高雄市政府警察局組成專案小組偵辦。

專案小組經過多個月來蒐證，持法院核發的搜索票分赴高雄市、台南市共3處地點搜索，當場查扣民眾貸款文件、土地所有權狀、手機、電腦、新人教育手冊、教戰手冊及現金新台幣467萬元等物證，並拘提主嫌張女等9人，另傳喚犯罪嫌疑人及證人共16人到案。

檢警查出犯嫌等人開設多家以「玉」字開頭的國際財富管理顧問公司、資產行銷公司，與某家銀行的名稱雷同，使民眾誤認是這家銀行的相關企業。

雄檢表示，犯嫌對外招攬信用條件不佳或欠缺金融專業知識的民眾代辦貸款時，謊稱要先辦私人借貸培養良好信用後，比較容易從銀行取得貸款，也介紹被害人拿不動產權狀到地下錢莊設定抵押貸款，收取高額手續費與利息，造成被害人背負不起重利，銀行貸款又沒辦成，不動產慘遭法拍。查出至少6人受害，放貸金額約1億元。

高雄地檢署認為張女等涉犯3人以上共犯詐欺取財、重利等罪嫌，且有勾串共犯及反覆實施同一犯罪之虞，向高雄地方法院聲請羈押禁見4人獲准，王姓男子等3人各以5萬元交保。

高雄地檢署提醒民眾，依金管會規定，銀行不能受理坊間代辦公司轉送的貸款申請案，民眾如果有貸款需求，應直接找各大金融機構洽詢。