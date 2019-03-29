台版送行者《天堂建築師》授權爭議 作者告輸電影公司

2019-03-29 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



有「台版送行者」之稱的著作《最後的臨別禮物》，2015年以改編電影劇本《天堂建築師》入圍北京國際電影節創投項目的十大佳作，原本有望拍成電影，但作者張倩華事後卻因為授權問題，與協助尋找資金的島嶼視覺創意文化事業有限公司鬧翻，甚至對簿公堂；張女主張著作權被侵害，興訟求償100萬元，但智慧財產法院調查她曾在作品入圍後要求分紅，認定有授權事實，最後判她敗訴。

張倩華興訟主張《最後的臨別禮物》和《天堂建築師》的著作權都歸她所有，但島嶼視覺的負責人蔡承展、張豐苗和潘志遠卻在未授權的情況下，擅自使用她的劇本參加北京國際電影節，此舉讓電影業界誤認他們才是編劇，已嚴重侵害她的權利和聲譽。

張女指控島嶼視覺冒名報名已嚴重侵犯她的著作人格權和著作財產權，具體求償100萬元，但島嶼視覺表示雙方早有合作協議，更指公司參加電影節並未從中獲利，是「無償」促成電影拍攝，反控張女不懂飲水思源。

島嶼視覺指出，公司早在2014年8月就和張女達成協議，雙方約定由潘志遠替其著作尋找拍攝電影資金，當時張女也有同意潘男將撰寫企畫和劇情大綱提供給投資者參考。而且，在尋找資金的過程中，潘男都有定期向張女報告提案對象和進度，甚至公司將負責人更換成蔡承展時，也有進一步確任合作案。

島嶼視覺表示，公司雖向北京國際電影節創投項目提案，但活動從未要求申請人必須提供劇本，公司也從未將張女劇本上傳、提供審查，更遑論改編。而且，侵權糾紛經台北地檢署調查後也獲不起訴處分，張女求償實屬無據。

法院調查，《天堂建築師》入圍電影節佳作後，張女曾寄信給潘男，內容提及「當我從新聞上得知入圍之後，發現你們已經動作。基於對你的信任，而且還是要合作，授權另行擇期談妥處理即可。現在依然保持合作初衷…我仍希望在你導演下，我與你公司合作。但合作條件，希望你站在我的立場替我設想…電影節規定兩天的媒合投資期…我只是從其中臺灣島嶼公司的盈利中，取得一點分紅比例」等語，認定其有授權事實，且授權未侷限規範在台灣地區。