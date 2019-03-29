親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

沒看這標誌準備吃罰單！區間測速地雷路段大公開

台版送行者《天堂建築師》授權爭議 作者告輸電影公司

2019-03-29 16:27聯合報 記者陳俊智╱即時報導

有「台版送行者」之稱的著作《最後的臨別禮物》，2015年以改編電影劇本《天堂建築師》入圍北京國際電影節創投項目的十大佳作，原本有望拍成電影，但作者張倩華事後卻因為授權問題，與協助尋找資金的島嶼視覺創意文化事業有限公司鬧翻，甚至對簿公堂；張女主張著作權被侵害，興訟求償100萬元，但智慧財產法院調查她曾在作品入圍後要求分紅，認定有授權事實，最後判她敗訴。

張倩華興訟主張《最後的臨別禮物》和《天堂建築師》的著作權都歸她所有，但島嶼視覺的負責人蔡承展、張豐苗和潘志遠卻在未授權的情況下，擅自使用她的劇本參加北京國際電影節，此舉讓電影業界誤認他們才是編劇，已嚴重侵害她的權利和聲譽。

張女指控島嶼視覺冒名報名已嚴重侵犯她的著作人格權和著作財產權，具體求償100萬元，但島嶼視覺表示雙方早有合作協議，更指公司參加電影節並未從中獲利，是「無償」促成電影拍攝，反控張女不懂飲水思源。

島嶼視覺指出，公司早在2014年8月就和張女達成協議，雙方約定由潘志遠替其著作尋找拍攝電影資金，當時張女也有同意潘男將撰寫企畫和劇情大綱提供給投資者參考。而且，在尋找資金的過程中，潘男都有定期向張女報告提案對象和進度，甚至公司將負責人更換成蔡承展時，也有進一步確任合作案。

島嶼視覺表示，公司雖向北京國際電影節創投項目提案，但活動從未要求申請人必須提供劇本，公司也從未將張女劇本上傳、提供審查，更遑論改編。而且，侵權糾紛經台北地檢署調查後也獲不起訴處分，張女求償實屬無據。

法院調查，《天堂建築師》入圍電影節佳作後，張女曾寄信給潘男，內容提及「當我從新聞上得知入圍之後，發現你們已經動作。基於對你的信任，而且還是要合作，授權另行擇期談妥處理即可。現在依然保持合作初衷…我仍希望在你導演下，我與你公司合作。但合作條件，希望你站在我的立場替我設想…電影節規定兩天的媒合投資期…我只是從其中臺灣島嶼公司的盈利中，取得一點分紅比例」等語，認定其有授權事實，且授權未侷限規範在台灣地區。

法院再查，入圍電影節創投佳作只有取得使用與投資者交流的平台資格，沒有錢可以拿，認定島嶼視覺是為了尋覓拍攝電影資金而申請參加活動，並未逾越授權範圍。此外，由於張女未能舉證著作人格權和財產權有被侵害的情形，最後判張女敗訴。

有「台版送行者」之稱的著作《最後的臨別禮物》，2015年以改編電影劇本《天堂建築...
有「台版送行者」之稱的著作《最後的臨別禮物》，2015年以改編電影劇本《天堂建築師》入圍北京國際電影節創投項目的十大佳作，原本有望拍成電影，但作者張倩華事後卻因為授權問題，與協助尋找資金的島嶼視覺創意文化事業有限公司鬧翻，甚至對簿公堂。示意圖／Ingimage
分享

電影北京建築

相關新聞

影／男子幫酒駕肇事友頂替 行車紀錄對話卻露餡

2019-03-29 14:30

千興掩埋廢棄物20年 南檢起訴求處重刑併科罰金1500萬

2019-03-29 16:06

買春買出感情卻被妓女拒上！尋芳翁瘋傳恐嚇簡訊獲判刑

2019-03-29 17:27

警察掃黃逼旅社歇業 業者辯「只被抓過1次」又復業

2019-03-29 17:26

前董座涉洩密、掏空 崧虹科技提告

2019-03-29 15:50

防制街頭暴力 海山警採「閉鎖式」擴檢強力維護治安

2019-03-29 15:24

詐騙集團扮姪輩噓寒問暖 親切問候詐走退休老本

2019-03-29 15:04

打官司引甘迺迪名言 丁守中：法官判決將寫下歷史一頁

2019-03-29 15:03

拚經濟、下重本的法案 商業事件審理法草案初稿出爐

2019-03-29 14:55

詐團騙7旬婦百萬 車手連同上游都栽了

2019-03-29 14:14

厲害正宮抓姦一把罩 小三兩度栽在她的手裡

2019-03-29 13:50

涉貪議員陳科名不服遭押 提抗告遭駁回確定

2019-03-29 13:36

主管拿離職女員工個資算命盤 法院認定違法但判無罪

2019-03-29 13:07

「我情義相挺啦！」 郭文東代理桃園地檢署檢察長

2019-03-29 12:38

避重演越南小媽媽棄嬰 移民署：單純逾期罰鍰打2折

2019-03-29 12:15

A走近千萬養老本 病父揮淚開除「養女」

2019-03-29 11:54

開立假病歷詐領補助金 台南醫師及仲介30萬交保

2019-03-29 11:41

想和19歲小女友結婚 阿兵哥偷刻準岳父母印章下場慘

2019-03-29 11:08

扁參與選舉、政治活動是否違規？中監：蒐證研議中

2019-03-29 10:37

把其他人踢出Line群組，犯法嗎？

2019-03-29 09:52

賺上億拒繳稅 遭管收哭「沒做壞事」

2019-03-29 01:05

盜採明池珍貴林木 檢起訴13人

2019-03-29 00:53

「證據明確 一再否認」童仲彥貪12萬 重判7年半

2019-03-29 00:48

警界明日之星 涉包庇牛郎店

2019-03-29 00:44

台南前議長貪1億 判14年定讞

2019-03-28 23:44

陳佩琪告三立不再上訴 她嘆原來打官司不像騎一日雙塔

2019-03-28 21:50

盜取宜蘭明池山區檜木 檢方起訴13人

2019-03-28 19:01

欲動中投股利付黨工9.7億資遣費 國民黨遭否決提告

2019-03-28 18:56

駁回洪當興上訴維持死刑 二審法官：罪無可逭

2019-03-28 18:48

賣飼料油給正義油品加工 永成負責人、副總都得坐牢

2019-03-28 17:20

警界明日之星包庇鴨店遭重金保釋、限制出境

2019-03-28 17:18

抽中65萬轎車被同事偷走 他興訟求償88萬敗訴

2019-03-28 17:17

北上莒光號內壢普義平交道段撞上闖越者 當場死亡

2019-03-28 17:16

洪當興維持死刑原判 兩被害人家屬「感謝伸張正義」

2019-03-28 17:16

法院外撞死妻子與律師 洪當興二審駁回維持死刑

2019-03-28 16:34

法官上節目講女助理遭騷擾是「婚外情未遂」恐記申誡

2019-03-28 15:54

台南市前議長綁標工程收賄1億 最高法院判14年徒刑定讞

2019-03-28 15:17

陳菊告媒體遞狀了！ 3名嘴分給3法官審理

2019-03-28 14:45

嘉義市這支違規測速照相 一年為市庫賺進百萬元

2019-03-28 14:02
看更多

熱門文章

影／BMW追撞起火駕駛燒死 妻目睹哭吼「怎麼辦？」

2019-03-29 08:41

陳佩琪告三立不再上訴 她嘆原來打官司不像騎一日雙塔

2019-03-28 21:50

男麻醉後體溫飆至43度亡 家屬控整形名醫故意殺人

2019-03-29 14:21

台南住宅廚房火警 警消協助5大人1嬰兒脫困

2019-03-29 07:57

閃車不及追撞兩車後「翻肚」 民眾驚呼：車怎麼開的？

2019-03-29 15:12

扁參與選舉、政治活動是否違規？中監：蒐證研議中

2019-03-29 10:37

冷靜擊倒列車持刀男 正義背包客：只是做該做的事情

2019-03-28 22:35

她20元買高雄肉臊飯只有兩口 網驚：吃剩的？

2019-03-28 19:27

機會只有一次！她原諒老公偷腥 想再告來不及了

2019-03-28 19:30

天然氣管線汰換氣體外洩 用路人行經台中潭子要注意

2019-03-29 13:53

高雄客運與廂型車車禍 5人受傷

2019-03-29 11:03

影／制伏台鐵持刀男 正義哥：不希望再有家庭破碎

2019-03-29 10:15

淡海輕軌車廂掉下1.5米金屬條 乘客驚：聽到一聲巨響

2019-03-29 12:16

捲最大運毒案 保三警員身分曝光同事難置信

2019-03-28 22:31

泰國變性正妹來台賣淫 應召站主打深喉嚨被警搗破

2019-03-29 10:23

「不知道夠不夠孩子吃飯」夫妻育四子賣蔥油餅陷困難

2019-03-29 16:46

高雄福山國中火警疏散學生 男廁所燒成灰

2019-03-29 12:50

學運自訴馬英九、江宜樺殺人未遂遭駁 高院撤銷發回

2019-03-29 11:19

駁回洪當興上訴維持死刑 二審法官：罪無可逭

2019-03-28 18:48

賺上億拒繳稅 遭管收哭「沒做壞事」

2019-03-29 01:05

警界明日之星 涉包庇牛郎店

2019-03-29 00:44

影／賣菜郎載妻赴市場追撞起火 受困妻目睹夫燒死

2019-03-29 13:11

騎車自摔鐵棍插胸奪命 主因竟是情敵殺人

2019-03-29 13:52

打官司引甘迺迪名言 丁守中：法官判決將寫下歷史一頁

2019-03-29 15:03

千興掩埋廢棄物20年 南檢起訴求處重刑併科罰金1500萬

2019-03-29 16:06

雞同鴨講也能找回手機 櫻花妹破涕讚新北警高效率

2019-03-28 19:29

台中學校一女學生野訓骨折 宜蘭消防局上松羅湖救援

2019-03-29 06:50

9旬龍潭老翁釣魚未歸 桃警一體通報尋獲

2019-03-29 08:58

A走近千萬養老本 病父揮淚開除「養女」

2019-03-29 11:54

桃園1天內2人疑舉槍自轟 警方急追槍枝來源

2019-03-28 19:37

「證據明確 一再否認」童仲彥貪12萬 重判7年半

2019-03-29 00:48

詐團騙7旬婦百萬 車手連同上游都栽了

2019-03-29 14:14

投票日臉書發文輔選 高市選委會罰李富城50萬

2019-03-29 01:01

又是你！三度行竊遭同員警逮捕 竊嫌：上輩子欠你嗎？

2019-03-29 08:58

正妹搭電梯聽到怪聲 調監視器才知保全變態行為

2019-03-29 17:00

厲害正宮抓姦一把罩 小三兩度栽在她的手裡

2019-03-29 13:50

為了越南籍女子爭風吃醋 醋男當街持鐵棍將情敵捅死

2019-03-29 13:08

1.5噸毒品走私 爆保三警員涉案

2019-03-29 00:42

想和19歲小女友結婚 阿兵哥偷刻準岳父母印章下場慘

2019-03-29 11:08

高雄福山國中教室火警 師生緊急疏散無傷亡

2019-03-29 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top