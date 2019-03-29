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《兒少法》修正案三讀！托嬰中心強制裝監視器 狼師、惡保母全建檔

北捷台北車站傳男子攻擊站務人員被壓制

2019-03-29 16:08聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北捷運淡水信義線台北車站大廳今天下午2時50分傳出站務人員遭攻擊事件，一名年約35歲男性大聲咆哮保全並腳踢站長，最後遭站長及保全壓制，並由轄區忠西派出所警察帶回偵訊。

北捷公司表示，該男子並未持刀，站長也沒有受傷，攻擊站務人員原因已交由警方調查，處理期間捷運正常營運。

捷運北捷保全

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