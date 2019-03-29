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新門牌難辨識挨罵 新北市府：已發包 再改只會浪費

前董座涉洩密、掏空 崧虹科技提告

2019-03-29 15:50聯合報 記者呂開瑞╱即時報導

據鏡周刊報導，桃園市崧虹科技公司前任董事長謝銘哲，遭崧虹公司指控疑涉洩漏營業祕密給大陸企業，並與多名主管挪用公司資金，還洩漏獨家技術，換取中企股權給私人公司牟利，崧虹公司去年十一月委託律師向桃園地檢署控告謝和劉姓總工程師等人違反營業祕密法及背信等罪。

桃園地檢署表示，全案還在蒐集證據的偵查階段，已陸續傳訊相關人員查證，因資料繁多，案件還在偵辦中。

鏡周刊報導，崧虹公司指控，2013、2014年間的董事會議紀錄中，從來沒有投資中企的議案，時任董事長謝銘哲卻擅自與中國西安高新區技術產業開發區管委會簽約，以崧虹名義投資4000萬美元，取得當地50畝土地，並把產權登記給毫無關係的中企「陝西萊特電子」，換取「萊特電子」四分之一股權，由妻子在境外籌設的榮思公司持有。

此外，謝銘哲還挪用崧虹120萬美元，投資競爭對手「西安捷盈公司」，入股取得三成股權也由榮思公司持有，當時身為崧虹副總經理的羅女，更瞞著全體股東兼任捷盈副董及董事。

鏡周刊報導指出，謝銘哲另派劉姓總工程師長期支援捷盈，為協助捷盈申請中國國務院補助款，竟把崧虹擁有的惠科31.5吋高階液晶螢幕專利技術、客戶承認等機密資料，透過劉技轉給捷盈，相關技術支援費用也由崧虹買單。

針對指控，謝銘哲表示人在國外不方便一一澄清，坦承部分決策未知會董事會，但強調是為了公司前景、利益、發展著想，否認洩漏機密、圖利他人及損害公司利益，既然崧虹已提告，一切尊重司法調查。

鏡周刊報導崧虹科技公司前任董事長謝銘哲，疑涉洩漏營業祕密給大陸企業，桃園地檢署偵...
鏡周刊報導崧虹科技公司前任董事長謝銘哲，疑涉洩漏營業祕密給大陸企業，桃園地檢署偵辦中。圖／桃檢外觀、報系資料照
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開發區國務院專利

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