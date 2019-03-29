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打官司引甘迺迪名言 丁守中：法官判決將寫下歷史一頁

2019-03-29 15:03聯合報 記者林孟潔╱即時報導

國民黨台北市長候選人丁守中提選舉無效訴訟，台北地方法院今天開庭，進入言詞辯論程序，丁守中親自出庭，引用前美國總統甘迺迪的話，「人生本來就不公平」，所以他認為政府要公平，司法更絕對要公平。

丁守中指出，他提出選舉無效訴訟就是要建立公平的選舉制度，遏止行政部門挾執政優勢，影響選舉結果。他說，去年底九合一選舉邊開票邊投票的情形，不只違法，更成為各國媒體的笑話，由律師的資料呃看出，延長投票的3小時46分鐘內，有10多萬人一邊看手機開票，一邊投票，當然影響實質選舉結果。

丁守中向法官喊話說，「各位法官，你們的判決全世界都在看，以後可不可以一邊開票一邊投票，就由你們的判決寫下歷史的一頁」。

丁守中說，依他們估算，影響的層面擴及約780個投票所、14萬選舉人，在選舉資訊完全不公平對等情況下，影響範圍至為廣泛，對僅有差距3567票選票的結果而言，就是對選舉結果造成實質重大影響。

他說，如果審判長及庭上法官認為這麼多重大違法狀況，台北市長選舉還算有效，那請問以後總統大選也如法泡製，大家都在下午3點59分去投票，後面排隊的也能一邊看開票，一邊投票，國家以後要如何落實民主選舉的公平？

丁守中認為，他的選舉無效官司爭的是台灣民主選舉制度的公平合理，爭的是千秋，希望法官能對台北市長選舉無效的官司，做出最公平明智的判決，大家都在見證歷史，這是台灣民主選舉史上重要的一頁，將由三位法官的判決親筆寫下。

丁守中今開庭。記者林孟潔／攝影
丁守中今開庭。記者林孟潔／攝影
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九合一選舉投票丁守中

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