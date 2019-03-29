拚經濟、下重本的法案 商業事件審理法草案初稿出爐
走上訴訟之路的商業紛爭往往因內容龐雜、難斷而耗時，司改國是會議建議建構專業法院審理，司法院日前完成商業事件審理法草案初稿，全文共81條；秘書長呂太郎表示，這是一部「拚經濟」的法案，未來將設立二級二審的商業法院，並「下重本」培訓專業的法官，期許商業裁判迅速、妥適、判決一致。
司法院為研擬商業事件審理法，派員赴美、日、荷蘭、丹麥等多國考察商業專業法院的制度，目前出爐的初稿重點包括設二級二審的商業法院外，當事人也須委任律師或有律師資格之人代為程序行為，並以線上系統傳送書狀或遠距訊問，節省時間。
另外商業事件也規定應先行調解，並遴聘具相關專門學識的人為調解委員，提升調解方案的專業性和信服度。當事人準備主張或舉證，也得列舉必要事項向他造查詢或請求說明，以評估訴訟策略，加速程序。
而商業事件審理法也引進專家證人制度，當事人得聲請專家證人提供專業意見，並可進一步詢問他方的專家證人，也就是「自己找專家對抗專家」。
因為商業事件涉及公司經營機密，因此在程序中提出的文書、勘驗物或鑑定所需資料，持有人得聲請法院發秘密保持命令。
草案也明定重大商業事件的範圍，必須是：公司負責人因執行業務，和公司所生民事上權利義務爭議，訴訟標的在1億元以上者；或是因有價證券詐欺、財報或公開說明書不實、短線或內線交易等違反證券交易法、期貨交易法、證券投資信託和顧問法等，訴訟標的在1億元以上的訴訟。或是公開發行股票公司的股東會、董事會決議效力爭議、與公開發行股票公司具有從屬或控制關係，且公司資本額在「5億元以上」的非公開發行股票公司的股東、董事會爭議等。
因商業事件審理法僅有二級二審，較諸一般民事案件三級三審制少了一個審級，呂太郎表示這是為了要快速處理。
民事廳長李國增舉例，若A公司為公開發行股票公司，X為A公司董事長，Y是A公司繼續六個月以上、持有已發行股份總數百分之 一以上的小股東，X為辦理A公司的增資而召集股東會，並作成同意增資決議，若Y認為X是為使他經營的另家B公司加入以控制A公司經營，疑召集股東會的程序有瑕疵，且增資價格低估，恐造成公司損害，未來商業事件審理法施行後，可依商業調解程序、商業訴訟及保全程序與上訴、抗告、再審程序處理。
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