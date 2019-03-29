拚經濟、下重本的法案 商業事件審理法草案初稿出爐

2019-03-29 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



走上訴訟之路的商業紛爭往往因內容龐雜、難斷而耗時，司改國是會議建議建構專業法院審理，司法院日前完成商業事件審理法草案初稿，全文共81條；秘書長呂太郎表示，這是一部「拚經濟」的法案，未來將設立二級二審的商業法院，並「下重本」培訓專業的法官，期許商業裁判迅速、妥適、判決一致。

司法院為研擬商業事件審理法，派員赴美、日、荷蘭、丹麥等多國考察商業專業法院的制度，目前出爐的初稿重點包括設二級二審的商業法院外，當事人也須委任律師或有律師資格之人代為程序行為，並以線上系統傳送書狀或遠距訊問，節省時間。

另外商業事件也規定應先行調解，並遴聘具相關專門學識的人為調解委員，提升調解方案的專業性和信服度。當事人準備主張或舉證，也得列舉必要事項向他造查詢或請求說明，以評估訴訟策略，加速程序。

而商業事件審理法也引進專家證人制度，當事人得聲請專家證人提供專業意見，並可進一步詢問他方的專家證人，也就是「自己找專家對抗專家」。

因為商業事件涉及公司經營機密，因此在程序中提出的文書、勘驗物或鑑定所需資料，持有人得聲請法院發秘密保持命令。

草案也明定重大商業事件的範圍，必須是：公司負責人因執行業務，和公司所生民事上權利義務爭議，訴訟標的在1億元以上者；或是因有價證券詐欺、財報或公開說明書不實、短線或內線交易等違反證券交易法、期貨交易法、證券投資信託和顧問法等，訴訟標的在1億元以上的訴訟。或是公開發行股票公司的股東會、董事會決議效力爭議、與公開發行股票公司具有從屬或控制關係，且公司資本額在「5億元以上」的非公開發行股票公司的股東、董事會爭議等。

因商業事件審理法僅有二級二審，較諸一般民事案件三級三審制少了一個審級，呂太郎表示這是為了要快速處理。