選舉無效訴訟進入尾聲 丁守中親自出庭說明

2019-03-29 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



國民黨台北市長候選人丁守中提選舉無效訴訟，台北地方法院今天開庭，進入言詞辯論程序，丁守中親自出庭。

丁守中去年11月24日選舉敗給現任台北市長柯文哲，他提出選舉無效訴訟，強調不是為了個人勝敗，而是為了整體選舉制度的公平性。