影／男子幫酒駕肇事友頂替 行車紀錄對話卻露餡

2019-03-29 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市50歲林姓男子昨天聚餐飲酒後欲駕車返回三峽區住處，半途因違規迴轉擦撞同向直行車，見對方翻車，耽心酒駕被抓，肇事逃逸後找友人李姓男子頂替向警方自首，因車上行車紀錄器對話露餡，警方訊後今天依公共危險、傷害及偽造文書罪嫌，將林、李二人移送新北地檢署偵辦。

板橋區環河西路跟華江九路口昨天深夜11時許，發生一起汽車車禍翻車意外，警方獲報到場，發現簡姓男子所駕紅色汽車四輪朝天，翻覆路中，造成簡男身上多處擦撞傷，而闖禍的肇事汽車已逃離現場。

當警方將被害簡姓車主帶回交通分隊進行調查時，一名李姓男子開著林姓男子的肇事汽車到交通分隊自首，警方先是發現李男身上飄出酒味，加上警方調閱林男車上的行車紀錄器，聽到林、李2人商討頂替的對話，2人見事跡敗露，只好坦承犯行，經檢測二人酒測值分別為0.67毫克及0.7毫克。

林姓男子向警方供稱，因去年才因酒駕被查獲，昨晚酒後開車又因違規迴轉，撞翻同方向行駛的汽車，耽心罪加一等，才會央求友人李姓男子頂替，沒想到，一口答應的李姓男子，忘了自己也有喝酒的李姓男子，開車到交通分隊自首時，身上飄出酒味，也被警方當場抓包。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康