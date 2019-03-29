厲害正宮抓姦一把罩 小三兩度栽在她的手裡

2019-03-29 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



有婦之夫的陳男與「小三」林女發生婚外情，6年前在摩鐵嘿咻，被妻子張女發覺報警，法官依妨害家庭罪將林女判刑2月；去年初兩人死灰復燃，張女發現兩人同遊香港，且懷疑家中物品遭人動過，暗中偷偷攝像機，果然拍到兩人性愛畫面，台中地院將林女判刑4月，得易科罰金。可再上訴。

法官審酌，「小三」林女明知陳男為有配偶之人，竟無視婚姻制度及社會善良風俗，與有配偶之人性交，屢次破壞張女家庭、婚姻和諧，犯後否認犯行，難認林女有悔悟之心，予以判刑。

100年間，林女因工作往來而結識陳男，並成為男女朋友，於102年6月間，她明知陳男為有配偶之人，與陳在台市「竹林雅緻商務汽車旅館」內嘿咻，經陳妻子張女於104年1月26日，在住處電腦中，發現丈夫與林女嘿咻的性愛影片，張女提告，法官將林女判刑2月。

張女去年初，發現老公與林女繼續來往，並於去年2月1日與林女同遊香港4日，且查覺家中物品遭人動過，即暗中在家裝設攝像機，果然拍攝到兩人性愛影片。