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主管拿離職女員工個資算命盤 法院認定違法但判無罪

2019-03-29 13:07聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市某精密儀器公司范姓經理，因為擅自把離職女員工的生日拿去算命，還把結果傳給女員工「參考」，此舉引來對方反感，挨告違反個人資料保護法；新北地方法院審理後，雖認定范男違法，但查無他因此獲得好處，也未造成女員工利益損害，認為其行為頂多需付民事賠償責任，今宣判無罪。

范男（41歲）因工作職務關係，有權調閱離職女員工的個人資料，曾以「生命靈數」推算其命格和運勢。去年1月，他先告知女員工被解雇的消息，隨後又將算命結果傳給對方，並稱「這是我請朋友分析的，希望對妳有幫助」等語；女員工覺得奇怪，朋友看過之後告訴她「這是算男女姻緣速配」，讓她氣炸，因此怒告范男盜用個資

法院審理時，范男承認拿女員工的生日算命，但矢口否認犯行，辯稱自己只是將資料輸入到算命網站，然後拜託字寫得漂亮的朋友將內容抄下來而已，目的是提供對方生涯規劃的想法，都是出於善意，沒有不法意圖。

范男主張其使用的個資只有出生年月日，也沒有告訴幫忙抄寫的朋友生日是何人所有，並未侵犯隱私，但說法未被法院採信。

法院認為，范男雖有查閱員工資料權限，但使用範圍僅限於員工管理，其使用女員工的個資用意是在解僱女員工之後提供生涯規畫參考，顯已逾越合理使用範圍。況且，范男將女員工的生日資料輸入到「生命靈數」網站，若該網站有儲存資料，後續又透過其他方式取得女員工的其他個人資料，即可比對出特定身分，無法排除網站利用個資營利的可能，因此認定行為違法。

法院雖認范男違法，但由於「生命靈數」推算內容多半為個性分析，屬建議性文字，證據無法證明他是因為迷信而開除女員工，也無法證明他有損害女員工身心健康的意圖，因此認定其行為尚未到達個資法刑罰的處罰規範。

新北市某精密儀器公司范姓經理，因為擅自把離職女員工的生日拿去算命，還把結果傳給女...
新北市某精密儀器公司范姓經理，因為擅自把離職女員工的生日拿去算命，還把結果傳給女員工「參考」，此舉引來對方反感，挨告違反個人資料保護法。示意圖／Ingimage
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