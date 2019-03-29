想和小女友結婚 阿兵哥偷刻準岳父母印章下場慘了

2019-03-29 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



蔡姓男子當職業軍人時為了和未滿20歲的小女友結婚，私自偷刻女友父母的印章，還請同是軍人的翁姓友人假冒女友父母，幫忙填寫結婚同意書，最後向戶政事務所登記結婚，未料離婚後被女友父母一狀告上法院。最高法院依偽造文書罪判蔡3月徒刑、翁2月徒刑，均可易科罰金定讞。

判決指出，蔡2014年想和19歲的女友結婚，若要結婚要獲得女友母同意，填寫結婚同意書，但他明知道女友父母不同意兩人結婚，竟私自找店家刻女友父母的印章，再要求翁男在結婚同意書上填寫女友父母的身份證號碼、電話和地址等個資，蓋印後他在和女友到戶政事務所辦理結婚登記。

女友母親發現後，向地檢署控告蔡、翁兩人偽造文書罪嫌。兩人均否認犯行，蔡辯稱，登記結婚前一天，是女友回家拿戶口名簿和父母的印章，結婚書約也是女友先寫好再拿給他寫的；另外，若女友父母不同意他和女友結婚，為何事後又參加迎娶儀式，認為女友父母證詞有瑕疵。

法官認為，經過筆跡鑑定，確認結婚同意書是翁男所寫的；但至於女友父母的個資是否為女友所提供，由於女友並非案件中的被告，法院無從認定；且女友父母強調，當時女兒未婚已懷孕，且蔡結婚當天承諾會善待女兒，沒想到很快就離婚，也帶走孫子。

另外，合議庭指出，雖然女友父母在兩人登記結婚後，仍參加蔡迎取女兒的儀式，也有相關照片佐證，但女友父母是因女兒婚後已經懷孕，且對方家長保證會善待女兒，才會同意參加儀式，此部分不能證明女友父母同意兩人結婚。