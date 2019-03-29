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扁參與選舉、政治活動是否違規？中監：蒐證研議中

2019-03-29 10:37聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

因案保外就醫的前總統陳水扁，最近疑屢踩紅線？國民黨發言人洪孟楷今天前往監察院舉發台中監獄放任扁違反四不保外就醫原則，要求監委糾正彈劾失職人員；台中監獄副典獄長戴明瑋上午表示，針對扁最近的言行，獄方已進行了解、蒐證研議中。

2015年元月5日，前總統陳水扁因病情嚴重，獲保外就醫，當時台中監獄依據保外醫治受刑人管理條例對陳水扁的限制，分別是「限制住居」、「限制出境」、「不能參與選舉活動」、「不能參與政治活動」、「不能接受媒體採訪」、「不可參與顯然與疾病無關的活動」等。

扁保外就醫近4年3個月，期間出席餐會致詞、未申請出席李登輝壽宴、為兒子選舉造勢上台、巧妙站在肥皂箱閃避不上台規定、以錄音在政論節目談時事、或透過日媒發聲，疑屢踩紅線。

台南市立委補選，國民黨候選人謝龍介以微幅差距敗給民進黨的郭國文，謝龍介秀出照片不滿說，前總統陳水扁保外就醫，依法不能夠公開助選，他卻為民進黨候選人郭國文助選，會北上控告阿扁。

此外，高雄市長韓國瑜率市府團隊出訪中國，與中聯辦官員見面，讓前總統陳水扁大為不滿，在臉書「新勇哥物語」中錄製了近半小時的影片，痛批韓國瑜「不要再騙了」，並直言若不幸讓韓國瑜當總統，「發大財就是解放軍進來，大家一起死！你要嗎？」

扁所為是否涉及不能參與選舉活動？是否涉及不能參與政治活動？台中監獄副典獄長戴明瑋今天上午表示，中監已對扁言行，進行了解、蒐證、研議中。

因案保外就醫的前總統陳水扁，最近疑屢踩紅線？國民黨發言人洪孟楷今天前往監察院舉發...
因案保外就醫的前總統陳水扁，最近疑屢踩紅線？國民黨發言人洪孟楷今天前往監察院舉發台中監獄放任扁違反四不保外就醫原則，要求監委糾正彈劾失職人員；台中監獄副典獄長戴明瑋上午表示，針對扁最近的言行，獄方已進行了解、蒐證研議中。 本報資料照
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韓國瑜保外就醫陳水扁

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