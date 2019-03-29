盜採明池珍貴林木 檢起訴13人

2019-03-29 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／宜蘭報導



檢方查扣山老鼠盜取的角材、黃金磚。 記者江婉儀／攝影 分享 facebook

宜蘭縣大同鄉明池山區的珍貴木材遭山老鼠大批盜採，宜蘭地檢署啟動聯合查緝機制，查緝人員不但入山埋伏、更透過科技監控，追蹤逮捕山老鼠及銷贓業者，瓦解上下游供應鏈。檢方昨天依違反森林法起訴十三人，並對主嫌求處重刑。

宜蘭縣地檢署主任檢察官梁光宗表示，去年八月間，林務局羅東林區管理處森林護管人員巡山時，發現明池大溪事業區第五十林班出現異常山徑；暗中調查後，確認有山老鼠集團成員進出揹運盜伐林木，惡意盜取、破壞林班，宜蘭地檢署啟動「檢、警、林聯合查緝機制」，檢察官指揮相關單位共同偵辦。

能製成「黃金磚」的角材，至少是樹齡五百年起跳的巨木。 圖／羅東林區管理處提供 分享 facebook 偵辦期間，查緝小組除在山林之間埋伏、露宿，更以科技即時監控設備，掌握相關犯罪人通訊、行蹤。經數個月調查蒐證，去年十二月初，先逮捕盜伐現行犯田姓男子等人及開車接應的曾姓女子，在車上搜出樹瘤、角材、背架、頭燈、望遠鏡等作案工具。

檢警循線同步前往集團共犯翁姓、劉姓、馬姓、簡姓等人位在桃園地區的倉庫搜索，起獲贓物檜木、扁柏樹瘤及角材，田等四名涉案人遭聲請羈押禁見獲准。

今年一月，檢方在桃園、屏東縣等地查獲黃姓、宋姓、雷姓、鄭姓等四名涉嫌收贓的業者，除查扣肖楠、紅檜樹瘤、角材、還有檜木樹頭切成的黃金磚、樹瘤藝品等，一舉瓦解該集團的上下游供應鏈。

羅東林管處表示，「黃金磚」在藝品市場上價值高，主要是從扁柏的樹頭切割下來，能被製作成黃金磚的角材，都是至少五百年的巨木，呼籲民眾應拒絕購買。