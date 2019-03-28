嘉市賄選案外案 女樁腳律師等4人偽證遭起訴
嘉義地檢署去年查嘉義市前市議員郭明賓涉嫌賄選，意外查出邱姓女樁腳、李姓律師和張姓、侯姓男子為使郭明賓免除刑事責任，涉嫌作偽證和教唆偽證，嘉義地檢署今天依偽證罪將4人提起公訴。張孝賢今僅說偵查不公開，靜候司法調查。
檢方指出，郭明賓涉嫌透過邱姓女樁腳（67歲）向選民賄選，查扣郭出資賄款3萬7000元，邱女被查獲後翻供，檢方以證詞前後不一，將她聲押獲准，邱獲保釋後，檢方再度傳喚，邱坦承開庭前，受李姓律師（39歲）、張姓男子（41歲）教唆偽證。
邱姓女樁腳原先向檢方稱，郭明賓所給的錢是為贊助她去年里長選舉的經費，後然她擅自作主移為買票之用，檢方調查，邱姓女樁腳10年前競選里長，但去年未登記里長選舉，再次傳喚邱女到庭，邱才坦承之前所說為假。
檢方調查，邱女11月14日到地檢署接受庭訊前一天，與郭明賓友好的張姓男子碰面，張男為使郭免除刑責，涉嫌教唆邱翻供，改稱該賄款是他因宮廟事務借給邱女，與郭無關。事後又覺得借錢一說不恰當，當晚請侯姓男子約邱女到自家，與李姓律師碰面，當面教導如何更改供詞，甚至由李男模擬檢察官角色，與邱女演練更改供詞，邱並於事後詢問李男更改供詞時間點「這樣可以嗎？」李回稱「這樣可以！」
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