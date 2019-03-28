嘉市賄選案外案 女樁腳律師等4人偽證遭起訴

2019-03-28 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義地檢署去年查嘉義市前市議員郭明賓涉嫌賄選，意外查出邱姓女樁腳、李姓律師和張姓、侯姓男子為使郭明賓免除刑事責任，涉嫌作偽證和教唆偽證，嘉義地檢署今天依偽證罪將4人提起公訴。張孝賢今僅說偵查不公開，靜候司法調查。

檢方指出，郭明賓涉嫌透過邱姓女樁腳（67歲）向選民賄選，查扣郭出資賄款3萬7000元，邱女被查獲後翻供，檢方以證詞前後不一，將她聲押獲准，邱獲保釋後，檢方再度傳喚，邱坦承開庭前，受李姓律師（39歲）、張姓男子（41歲）教唆偽證。

邱姓女樁腳原先向檢方稱，郭明賓所給的錢是為贊助她去年里長選舉的經費，後然她擅自作主移為買票之用，檢方調查，邱姓女樁腳10年前競選里長，但去年未登記里長選舉，再次傳喚邱女到庭，邱才坦承之前所說為假。