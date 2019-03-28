親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

嘉市賄選案外案 女樁腳律師等4人偽證遭起訴

2019-03-28 19:00聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義地檢署去年查嘉義市前市議員郭明賓涉嫌賄選，意外查出邱姓女樁腳、李姓律師和張姓、侯姓男子為使郭明賓免除刑事責任，涉嫌作偽證和教唆偽證，嘉義地檢署今天依偽證罪將4人提起公訴。張孝賢今僅說偵查不公開，靜候司法調查。

檢方指出，郭明賓涉嫌透過邱姓女樁腳（67歲）向選民賄選，查扣郭出資賄款3萬7000元，邱女被查獲後翻供，檢方以證詞前後不一，將她聲押獲准，邱獲保釋後，檢方再度傳喚，邱坦承開庭前，受李姓律師（39歲）、張姓男子（41歲）教唆偽證。

邱姓女樁腳原先向檢方稱，郭明賓所給的錢是為贊助她去年里長選舉的經費，後然她擅自作主移為買票之用，檢方調查，邱姓女樁腳10年前競選里長，但去年未登記里長選舉，再次傳喚邱女到庭，邱才坦承之前所說為假。

檢方調查，邱女11月14日到地檢署接受庭訊前一天，與郭明賓友好的張姓男子碰面，張男為使郭免除刑責，涉嫌教唆邱翻供，改稱該賄款是他因宮廟事務借給邱女，與郭無關。事後又覺得借錢一說不恰當，當晚請侯姓男子約邱女到自家，與李姓律師碰面，當面教導如何更改供詞，甚至由李男模擬檢察官角色，與邱女演練更改供詞，邱並於事後詢問李男更改供詞時間點「這樣可以嗎？」李回稱「這樣可以！」

嘉義地檢署去年查嘉義市前市議員郭明賓涉嫌賄選，意外查出邱姓女樁腳、李姓律師和張姓...
嘉義地檢署去年查嘉義市前市議員郭明賓涉嫌賄選，意外查出邱姓女樁腳、李姓律師和張姓、侯姓男子涉嫌製作假供詞使郭免於刑事責任，今天依偽證罪將邱女等4人提起公訴。圖/本報資料照
分享

樁腳賄款

相關新聞

台南市前議長綁標工程收賄1億 最高法院判14年徒刑定讞

2019-03-28 15:17

抓到了！田中鎮陳姓男子涉嫌帶獵犬獵殺水鹿

2019-03-28 13:17

台南法拍4月2日登場 機車1元起標

2019-03-28 12:28

欲動中投股利付黨工9.7億資遣費 國民黨遭否決提告

2019-03-28 18:56

駁回洪當興上訴維持死刑 二審法官：罪無可逭

2019-03-28 18:48

有錢沒錢人都怕關 基層警：酒駕累犯先關再說

2019-03-28 18:00

賣飼料油給正義油品加工 永成負責人、副總都得坐牢

2019-03-28 17:20

警界明日之星包庇鴨店遭重金保釋、限制出境

2019-03-28 17:18

抽中65萬轎車被同事偷走 他興訟求償88萬敗訴

2019-03-28 17:17

北上莒光號內壢普義平交道段撞上闖越者 當場死亡

2019-03-28 17:16

洪當興維持死刑原判 兩被害人家屬「感謝伸張正義」

2019-03-28 17:16

法院外撞死妻子與律師 洪當興二審駁回維持死刑

2019-03-28 16:34

法官上節目講女助理遭騷擾是「婚外情未遂」恐記申誡

2019-03-28 15:54

嘉義市這支違規測速照相 一年為市庫賺進百萬元

2019-03-28 14:02

丈夫「修佛」拒妻行房26年 法官判准離婚

2019-03-28 14:00

知名音樂人遭控性侵 被害人說詞反覆不起訴

2019-03-28 13:40

勞資糾紛一個月互告3次 怒男砸車又扔雞蛋

2019-03-28 13:16

假推廣真聚賭！草屯麻將協會開賭 警突搜索被抄了

2019-03-28 12:51

台南市長黃偉哲到民權所留言打氣 女所長：全力以赴

2019-03-28 12:09

民法「天龍八部」作者伯父房產遭盜賣 子女討不到國賠

2019-03-28 12:05

富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」

2019-03-28 11:47

涉掏空悠克 股市金主陳聰明80萬交保

2019-03-28 11:12

台東1里長涉賄選遭起訴 預備行賄的40萬元沒收

2019-03-28 11:11

陸軍少校遭檢舉收獎金 少將指揮官調查竟挨告

2019-03-28 11:01

藝品店老闆透過德國友人 買3只象牙手環判刑7月

2019-03-28 11:00

開車恍神A中央分隔島 車翻人傷欲哭無淚

2019-03-28 10:58

跳船打工被查獲向警行賄 法官判驅逐出境回越南

2019-03-28 10:34

童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月

2019-03-28 09:48

為了紅竟裸露拍「抖音」 法律麻煩找上門！

2019-03-28 09:42

影／酒駕開進林森北巷弄 撞毀18輛汽機車後翻車

2019-03-28 09:13

影／Uber司機不滿載客調度打起來 4人遭警壓制帶回

2019-03-28 09:05

關說疑雲…桃園檢察長暫調高檢

2019-03-28 00:18

災後10年…小林村倖存者 帶著痛好好過日子

2019-03-28 00:09

逆轉！ 莫拉克風災小林村9戶15人獲國賠

2019-03-28 00:06

北市夜店聚眾殺警案 57人判刑定讞

2019-03-27 23:59

LINE抓「牛鬼蛇神」 助警逮毒蟲

2019-03-27 23:58

宣明智之子法院裁准離婚 宣昶有：為孩子利益努力

2019-03-27 21:14

中山警包庇牛郎店 再交保一警

2019-03-27 19:13

涉掏空悠克8億 股市金主陳聰明移送北檢

2019-03-27 18:51
看更多

熱門文章

首例！聚眾鬥毆處置失當 雲林縣警局長記過2次

2019-03-27 21:01

警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案

2019-03-28 12:27

高雄破獲詐領發票獎金一條龍 已領走42萬

2019-03-27 23:46

「用生命去拚」雲縣警局長被記過2次 基層士氣低落

2019-03-27 22:31

苗栗驚傳「戰機」失事墜民宅 模型飛機少見事故

2019-03-28 12:28

童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月

2019-03-28 09:48

陳菊告媒體遞狀了！ 3名嘴分給3法官審理

2019-03-28 14:45

嘉義市這支違規測速照相 一年為市庫賺進百萬元

2019-03-28 14:02

抓到了！田中鎮陳姓男子涉嫌帶獵犬獵殺水鹿

2019-03-28 13:17

曾和女同事吵架 一夜纏綿才知「很相配」

2019-03-28 15:52

想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解

2019-03-28 11:29

台南市前議長綁標工程收賄1億 最高法院判14年徒刑定讞

2019-03-28 15:17

外國人學中文說「你好大便」 華語老師聽不懂超崩潰

2019-03-27 22:01

她瘋狂檢舉遭男友呼巴掌分手 哭著挽回也沒用

2019-03-28 12:00

影／酒駕開進林森北巷弄 撞毀18輛汽機車後翻車

2019-03-28 09:13

雲林縣警局長黃勢清鬥毆遭記過兩次 今回應完全接受處分

2019-03-28 10:02

從待產到帶孩子…這是移工媽媽的「娘家」

2019-03-28 00:03

台南法拍4月2日登場 機車1元起標

2019-03-28 12:28

雲林縣警局長被記過2次 雲縣長：員警辛苦不容抹煞

2019-03-27 23:31

聚眾鬥毆被懲處抱屈 警署：局長未落實規定扛責

2019-03-27 23:46

酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事

2019-03-28 16:21

少女偷嘗禁果父親報警抓人 闖禍蕾絲邊判5月

2019-03-28 12:09

富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」

2019-03-28 11:47

看電視報導司機性侵案 女兒向媽說「我也是被害人」

2019-03-28 12:13

陸軍少校遭檢舉收獎金 少將指揮官調查竟挨告

2019-03-28 11:01

丈夫「修佛」拒妻行房26年 法官判准離婚

2019-03-28 14:00

你相信嗎？他辯稱不是獵鹿而是想救援受傷水鹿

2019-03-28 15:53

台鐵松山站揮刀男 晚間遭檢方聲押

2019-03-27 23:53

被控猥褻辯她是我女朋友 法官：若拒絕縱是妻子也不可

2019-03-27 20:34

旅客怒批遊輪行程「像逃難」 雄獅旅行社承諾處理

2019-03-28 00:01

宣明智之子法院裁准離婚 宣昶有：為孩子利益努力

2019-03-27 21:14

買20元甜不辣要「炸酥一點」 她嫌老闆態度差po網公審

2019-03-28 14:58

林志玲來包店？貴婦誤入頂級會員遭詐近600萬

2019-03-28 12:08

女移工棄嬰被捕 「擔心會解雇」

2019-03-27 23:59

增機車族空間 基隆將開放單向2車道內側機車行駛

2019-03-28 08:23

為了紅竟裸露拍「抖音」 法律麻煩找上門！

2019-03-28 09:42

站務員勇敢制伏持刀男子 台鐵將表揚

2019-03-27 21:03

警界明日之星包庇鴨店遭重金保釋、限制出境

2019-03-28 17:18

藥師情侶遠赴波蘭讀醫 懷孕吞32顆胃藥墮胎

2019-03-28 15:17

法院外撞死妻子與律師 洪當興二審駁回維持死刑

2019-03-28 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top