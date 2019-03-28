欲動中投股利付黨工9.7億資遣費 國民黨遭否決提告

2019-03-28 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國民黨積欠黨工退休金及資遣費，去年被數百名黨工告上法院，聲請強制執行法拍黨產；國民黨欲以遭認定為不當黨產中投股利等共11.3億多元支付，但黨產會認為這些錢必須收歸國有而否決。經複查駁回後提告，台北高等行政法院今針對9.7億元案首度開庭，由於中投、欣裕台兩公司行政爭訟仍存在，法官諭知候核辦。

國民黨2017年間大量解僱約700名黨工，依法必須給付資遣費、退休員工優存等。國民黨則向黨產會申請以中投公司現金股利8.3億餘元及欣裕台公司減資款3億元，共計11.3億餘元給付勞工9.7億多元資遣費及9.8億元退休金。

不過，黨產會認為中投、欣裕台兩公司股權已被認定為國民黨不當取得財產，股利及減資款都屬於股權一部份，這些依法必須收歸國有，這不在許可範圍內，因此否決。

經複查駁回後提告。北高行今針對9.7億元資遣費案開庭，國民黨委任律師張少騰主張，國民黨擁有中投、欣裕台兩公司股權及股利債權，特定2015、2016這兩筆是在黨產條例施行前，第三人與兩公司即產生給付義務，黨產會是否可基於事後的黨產條例禁止支付顯有疑慮，且違反不溯及既往原則，原處分違法。

黨產會委任律師翁國彥辯稱，國民黨得依條例第9條第1項處分的財產，應是依第5條「推定」為不當取得之財產，而不包括依第6條經黨產會「認定」屬不當取得之財產。他解釋，後者是「下命處分」，兩者性質不同；國民黨的申請不符合第9條第1項，所以作成原處分並無違法。

由於由於中投、欣裕台兩公司被認定為國民黨不當取得財產、移轉國有的行政爭訟仍存在，該案是否成為本案的前提還有討論的空間。法官庭末諭知將調閱他案卷，將擇期再開庭。