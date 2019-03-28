駁回洪當興上訴維持死刑 二審法官：罪無可逭

2019-03-28 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



男子洪當興1年多前與分居妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地院調解離婚後，憤而開廂型車在台南地院外撞死李女、黃兩人，一審被依殺人罪判處死刑，上訴二審被駁回，維持死刑原判，台南高分院合議庭指出，洪所為既屬最嚴重的犯罪，且應負完全責任，罪無可逭；原審量處被告死刑，並無不當。

台南高分院指出，洪心智健全且受有良好教育，竟因個人婚姻生活的不如意，不念舊情，起意殺害結髮十餘年、共同育有2名子女的妻子；而黃政雄受任執行律師職務，與洪素不相識、僅第一次見面。洪竟公然在法院院區內，駕駛小客貨車加速衝撞李女、黃2人，並輾壓死亡。足見被告「無理、任意」剝奪他人性命，動機具有特別可責性，犯罪手段極為殘忍、冷酷、具有特別殘暴性。

台南高分院表示，洪公然在法院院區對訴訟相對人及執行職務的律師行凶，剝奪被害人2人性命，令家屬慟失至親，且造成律師及其他專業工作人員的恐慌、不安，嚴重影響社會治安，其犯罪結果也具有嚴重的破壞性與危害性。洪所為既屬最嚴重的犯罪，且應負完全責任，罪無可逭，復無其他可量處較輕刑罰之科刑情狀，欲求其生而不可得。原審量處被告死刑，並無不當，應予維持，駁回洪的上訴。