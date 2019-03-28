親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜出來選總統 千金韓冰說：家裡還有衣服要洗

在最美的一刻謝幕：鈴木一朗引退的侘寂美學

有錢沒錢人都怕關 基層警：酒駕累犯先關再說

2019-03-28 18:00聯合報 記者林佩均╱即時報導

行政院會今天通過刑法修正案，關於酒駕致人於死在特定情況下最高可判處死刑，引發社會輿論，站在第一線執法抓酒駕的員警認為，台灣法官判死刑的機率不高，就算判了，何時執行又是一大問題，認為酒駕二次累犯者就該「抓去關」，唯有失去自由，才知道傷害他人、甚至致人於死的代價有多高。

行政院會今拍板通過《刑法》第185條之3修正草案，酒駕者在5年內再犯致人於死亡者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，至重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑，若情節重大，有故意主觀殺人的犯意，可回歸現行《刑法》殺人罪論處，最重仍可判死刑。

日前酒駕撞死人案例頻傳，警界基層討論，立法院修法通過酒駕累犯再考照，需使用裝有酒精鎖的轎車，但多數酒駕者「根本沒駕照」就上路，或駕車時可請無飲酒的友人「代吹」，或直接借用他人車輛酒駕上路，漏洞明顯。

另傳要將酒駕者的車輛沒收，又引發警界熱議，一名基層警員指出，假如你自己的親戚、好友向你借車，說只是要去超商買東西，你能不借嗎？且怎麼可能預料得到，借車者是跑去超商喝酒，酒後又駕車上路。

另名警員認為，政府喝止酒駕者再犯的決心立意良好，但各項規範需要考量實行面、現實面，並非推出法案就完全適用。

一名資深警官認為，「有錢人、窮人都怕關」，有錢人酒駕罰不怕、窮人沒錢繳根本不甩罰款，最好解決辦法，若二次酒駕，直接入監服刑，讓酒駕者「失去自由」，才能體會酒後駕車致人受傷、死亡的代價有多高。

行政院今天確定修法，酒駕害命最重可處死刑。圖／報系資料照
行政院今天確定修法，酒駕害命最重可處死刑。圖／報系資料照
分享

酒駕死刑行政院

相關新聞

陳菊告媒體遞狀了！ 3名嘴分給3法官審理

2019-03-28 14:45

台南市前議長綁標工程收賄1億 最高法院判14年徒刑定讞

2019-03-28 15:17

抓到了！田中鎮陳姓男子涉嫌帶獵犬獵殺水鹿

2019-03-28 13:17

台南法拍4月2日登場 機車1元起標

2019-03-28 12:28

賣飼料油給正義油品加工 永成負責人、副總都得坐牢

2019-03-28 17:20

警界明日之星包庇鴨店遭重金保釋、限制出境

2019-03-28 17:18

抽中65萬轎車被同事偷走 他興訟求償88萬敗訴

2019-03-28 17:17

北上莒光號內壢普義平交道段撞上闖越者 當場死亡

2019-03-28 17:16

洪當興維持死刑原判 兩被害人家屬「感謝伸張正義」

2019-03-28 17:16

法院外撞死妻子與律師 洪當興二審駁回維持死刑

2019-03-28 16:34

法官上節目講女助理遭騷擾是「婚外情未遂」恐記申誡

2019-03-28 15:54

嘉義市這支違規測速照相 一年為市庫賺進百萬元

2019-03-28 14:02

丈夫「修佛」拒妻行房26年 法官判准離婚

2019-03-28 14:00

知名音樂人遭控性侵 被害人說詞反覆不起訴

2019-03-28 13:40

勞資糾紛一個月互告3次 怒男砸車又扔雞蛋

2019-03-28 13:16

假推廣真聚賭！草屯麻將協會開賭 警突搜索被抄了

2019-03-28 12:51

台南市長黃偉哲到民權所留言打氣 女所長：全力以赴

2019-03-28 12:09

民法「天龍八部」作者伯父房產遭盜賣 子女討不到國賠

2019-03-28 12:05

富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」

2019-03-28 11:47

涉掏空悠克 股市金主陳聰明80萬交保

2019-03-28 11:12

台東1里長涉賄選遭起訴 預備行賄的40萬元沒收

2019-03-28 11:11

陸軍少校遭檢舉收獎金 少將指揮官調查竟挨告

2019-03-28 11:01

藝品店老闆透過德國友人 買3只象牙手環判刑7月

2019-03-28 11:00

開車恍神A中央分隔島 車翻人傷欲哭無淚

2019-03-28 10:58

跳船打工被查獲向警行賄 法官判驅逐出境回越南

2019-03-28 10:34

童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月

2019-03-28 09:48

為了紅竟裸露拍「抖音」 法律麻煩找上門！

2019-03-28 09:42

影／酒駕開進林森北巷弄 撞毀18輛汽機車後翻車

2019-03-28 09:13

影／Uber司機不滿載客調度打起來 4人遭警壓制帶回

2019-03-28 09:05

關說疑雲…桃園檢察長暫調高檢

2019-03-28 00:18

災後10年…小林村倖存者 帶著痛好好過日子

2019-03-28 00:09

逆轉！ 莫拉克風災小林村9戶15人獲國賠

2019-03-28 00:06

北市夜店聚眾殺警案 57人判刑定讞

2019-03-27 23:59

LINE抓「牛鬼蛇神」 助警逮毒蟲

2019-03-27 23:58

宣明智之子法院裁准離婚 宣昶有：為孩子利益努力

2019-03-27 21:14

中山警包庇牛郎店 再交保一警

2019-03-27 19:13

涉掏空悠克8億 股市金主陳聰明移送北檢

2019-03-27 18:51

小林村國賠逆轉關鍵 「高市府沒有即時強制作為」

2019-03-27 18:30

夜店殺警案這2人判13年最重 最高院判決理由出爐

2019-03-27 18:18
看更多

熱門文章

首例！聚眾鬥毆處置失當 雲林縣警局長記過2次

2019-03-27 21:01

警界爆醜聞！破紀錄1.5噸毒走私 保三警竟涉案

2019-03-28 12:27

高雄破獲詐領發票獎金一條龍 已領走42萬

2019-03-27 23:46

「用生命去拚」雲縣警局長被記過2次 基層士氣低落

2019-03-27 22:31

苗栗驚傳「戰機」失事墜民宅 模型飛機少見事故

2019-03-28 12:28

童仲彥涉嫌詐領助理費12萬 不認罪一審重判7年6月

2019-03-28 09:48

陳菊告媒體遞狀了！ 3名嘴分給3法官審理

2019-03-28 14:45

秀姑巒山乾屍身份曝光 他來自台北已失聯月餘

2019-03-27 18:49

嘉義市這支違規測速照相 一年為市庫賺進百萬元

2019-03-28 14:02

抓到了！田中鎮陳姓男子涉嫌帶獵犬獵殺水鹿

2019-03-28 13:17

小林村國賠逆轉關鍵 「高市府沒有即時強制作為」

2019-03-27 18:30

外國人學中文說「你好大便」 華語老師聽不懂超崩潰

2019-03-27 22:01

想輕判？「土豪哥」匯款賠錢 和女模家屬達成和解

2019-03-28 11:29

她瘋狂檢舉遭男友呼巴掌分手 哭著挽回也沒用

2019-03-28 12:00

影／酒駕開進林森北巷弄 撞毀18輛汽機車後翻車

2019-03-28 09:13

雲林縣警局長黃勢清鬥毆遭記過兩次 今回應完全接受處分

2019-03-28 10:02

從待產到帶孩子…這是移工媽媽的「娘家」

2019-03-28 00:03

台南市前議長綁標工程收賄1億 最高法院判14年徒刑定讞

2019-03-28 15:17

曾和女同事吵架 一夜纏綿才知「很相配」

2019-03-28 15:52

雲林縣警局長被記過2次 雲縣長：員警辛苦不容抹煞

2019-03-27 23:31

聚眾鬥毆被懲處抱屈 警署：局長未落實規定扛責

2019-03-27 23:46

台南法拍4月2日登場 機車1元起標

2019-03-28 12:28

酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事

2019-03-28 16:21

少女偷嘗禁果父親報警抓人 闖禍蕾絲邊判5月

2019-03-28 12:09

富婆抽佣賺上億拒繳千萬稅 遭管收哭喊「我不是壞人」

2019-03-28 11:47

松山持刀客長期厭世 曾簽器捐書：我的生命沒意義

2019-03-27 18:37

看電視報導司機性侵案 女兒向媽說「我也是被害人」

2019-03-28 12:13

陸軍少校遭檢舉收獎金 少將指揮官調查竟挨告

2019-03-28 11:01

丈夫「修佛」拒妻行房26年 法官判准離婚

2019-03-28 14:00

台鐵松山站揮刀男 晚間遭檢方聲押

2019-03-27 23:53

被控猥褻辯她是我女朋友 法官：若拒絕縱是妻子也不可

2019-03-27 20:34

涉掏空悠克8億 股市金主陳聰明移送北檢

2019-03-27 18:51

旅客怒批遊輪行程「像逃難」 雄獅旅行社承諾處理

2019-03-28 00:01

宣明智之子法院裁准離婚 宣昶有：為孩子利益努力

2019-03-27 21:14

買20元甜不辣要「炸酥一點」 她嫌老闆態度差po網公審

2019-03-28 14:58

女移工棄嬰被捕 「擔心會解雇」

2019-03-27 23:59

為了紅竟裸露拍「抖音」 法律麻煩找上門！

2019-03-28 09:42

增機車族空間 基隆將開放單向2車道內側機車行駛

2019-03-28 08:23

站務員勇敢制伏持刀男子 台鐵將表揚

2019-03-27 21:03

林志玲來包店？貴婦誤入頂級會員遭詐近600萬

2019-03-28 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top