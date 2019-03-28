有錢沒錢人都怕關 基層警：酒駕累犯先關再說

2019-03-28 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



行政院會今天通過刑法修正案，關於酒駕致人於死在特定情況下最高可判處死刑，引發社會輿論，站在第一線執法抓酒駕的員警認為，台灣法官判死刑的機率不高，就算判了，何時執行又是一大問題，認為酒駕二次累犯者就該「抓去關」，唯有失去自由，才知道傷害他人、甚至致人於死的代價有多高。

行政院會今拍板通過《刑法》第185條之3修正草案，酒駕者在5年內再犯致人於死亡者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，至重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑，若情節重大，有故意主觀殺人的犯意，可回歸現行《刑法》殺人罪論處，最重仍可判死刑。

日前酒駕撞死人案例頻傳，警界基層討論，立法院修法通過酒駕累犯再考照，需使用裝有酒精鎖的轎車，但多數酒駕者「根本沒駕照」就上路，或駕車時可請無飲酒的友人「代吹」，或直接借用他人車輛酒駕上路，漏洞明顯。

另傳要將酒駕者的車輛沒收，又引發警界熱議，一名基層警員指出，假如你自己的親戚、好友向你借車，說只是要去超商買東西，你能不借嗎？且怎麼可能預料得到，借車者是跑去超商喝酒，酒後又駕車上路。

另名警員認為，政府喝止酒駕者再犯的決心立意良好，但各項規範需要考量實行面、現實面，並非推出法案就完全適用。