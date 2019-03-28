賣飼料油給正義油品加工 永成負責人、副總都得坐牢

2019-03-28 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



永成油脂負責人蔡鎮州、副總經理蔡耀鋐將不可以吃的飼料油，賣給頂新集團旗下的正義油品公司，再加工精煉成食用油，最高法院今天依違反食安法等罪判蔡鎮州2年5月徒刑，不得易科罰金，將由檢方聲請定應執行刑，另有10月徒刑，得易科罰金；蔡耀鋐則判7月徒刑，不得易科罰金，將由檢方聲請定應執行刑，另有1年8月徒刑，得易科罰金定讞，其餘部分發回更審。

判決指出，永成油脂2011年底到2014年間，購入豬油、淋巴碎油，加入不可供人食用的飼料牛油或魚油、廢食用油等，將混油賣給正義油品公司，賺取利益。正義公司再將混油加工精煉成食用油販賣給不知情的下游廠商，欺騙消費者。

永成油脂負責人蔡鎮州一審被判刑15年，併科罰金2800萬元；副總經理蔡耀鋐被判刑8年。案件上訴，台南高分院二審認為，蔡鎮州、蔡耀鋐經營飼料油脂10餘年，明知正義公司為國內知名製造、販售食用油品廠商，並無製造或販售飼料油脂，仍先後多次販賣飼料油脂給正義公司，提供助力，幫助正義公司得以攙偽假冒之方式，把飼料油加工精煉成食用油品販賣，詐騙消費者。

二審認為，蔡鎮州、蔡耀鋐是幫助犯而非正犯，改判蔡鎮州10月徒刑，得易科罰金，另4年6月不得易科罰金，併科罰金500萬元；蔡耀鋐遭判1年8月徒刑得易科罰金，另2年徒刑不得易科罰金。

檢方、被告雙方均上訴，最高法院依違反食安法等罪判蔡鎮州2年5月徒刑，不得易科罰金，將由檢方聲請定應執行刑，另有10月徒刑，得易科罰金；蔡耀鋐則判7月徒刑，不得易科罰金，將由檢方聲請定應執行刑，另有1年8月徒刑，得易科罰金定讞，其餘部分發回更審。