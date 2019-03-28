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警界明日之星包庇鴨店遭重金保釋、限制出境

2019-03-28 17:18聯合報 記者張宏業╱即時報導

台北地檢署偵辦北市中山分局包庇色情案，查出前中山分局行政組巡官吳翊銘，涉嫌擔任中山一派出所管區期間，包庇轄內牛郎店（夜王）從事男公關替女客性服務，按月收賄1萬5千元，檢方今天傳喚吳到案，訊後命吳交保50萬元，限制出境。

同案傳喚包括前中一所管區侯朝斌，交保70萬元。

吳翊銘原是警界明日之星，是高層重點栽培對象，沒想到卻爆出包庇色情收賄案，自毀前程。

另外，前中一所管區郜振傑，也按月收賄1萬5千元包庇牛郎店，檢方昨天也依貪汙罪命郜振傑20萬元交保，限制出境。

全案緣起於中一所每月以4萬元代價，包庇轄內日式酒店「曉」媒介賣淫案，13年來共收賄780萬元，北檢去年收押前所長林崇成等10名官警，因有7名官警否認收賄，檢方起訴建請求處重刑，另3警轉汙點證人，檢方循線再查獲劉昌祺、郜振傑等人涉案。

台北地院前不久裁准在押的林崇成等7人各交保30至120萬元，並不得與同案其他被告及共犯接觸。

起訴指出，林崇成的學長楊文振，2011年擔任中一所長，透過曾紀勳擔任白手套，轉交立邦酒店的賄款，楊收賄9萬元、曾收賄3萬元；另外，楊也透過莊琦良向立邦收賄108萬元元再朋分；劉昌祺在同年7月至隔年底擔任中一所長，涉嫌與黃榮賢、曾紀勳收賄36萬元。

中山分局再爆員警包庇牛郎店案。記者張宏業/攝影
中山分局再爆員警包庇牛郎店案。記者張宏業/攝影
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中山分局再爆員警包庇牛郎店案。記者張宏業/攝影
中山分局再爆員警包庇牛郎店案。記者張宏業/攝影
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收賄賣淫

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