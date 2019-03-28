抽中65萬轎車被同事偷走 他興訟求償88萬敗訴

2019-03-28 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



一名丁姓男子參加電視抽獎抽中65萬元的歐系轎車，因為有債務問題，所以向吳姓同事借名登記，未料轎車被偷偷牽走過戶，最後反目對簿公堂；吳男和妻子因為涉犯竊盜被新北地院各判4個月後，丁男再提民事訴訟，要求吳男按市面租車行情按日賠償他無法使用車輛的損失，加上車輛折舊、精神撫慰金等費用，總計88萬餘元，但今天被新北地院判敗訴。

丁男興訟指稱，吳男明知轎車是他2011年參加妻子公司節目活動抽獎獲得，卻在2015年7月凌晨偷偷把車拖走過戶到吳妻名下，就連車牌也都被變更，直到去年9月才取回。他表示，因為吳的竊盜行為，害他有630天沒辦法使用轎車，按同等級的車輛估算，每日租車價格為3500元，吳應按日賠償損失。

丁總共向吳求償88萬5585元，但法院審理時，吳沒有出庭，也未具狀表示意見。

法院調查，丁雖以轎車被竊、無法使用車輛為由求償，但他去年9月已取回轎車，遭竊的損害已經獲得填補，其雖提出二手車價網路查詢資料主張折舊損害，但內容不具客觀確定性，最後認定此部分求償無據。