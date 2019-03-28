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抽中65萬轎車被同事偷走 他興訟求償88萬敗訴

2019-03-28 17:17聯合報 記者陳俊智╱即時報導

一名丁姓男子參加電視抽獎抽中65萬元的歐系轎車，因為有債務問題，所以向吳姓同事借名登記，未料轎車被偷偷牽走過戶，最後反目對簿公堂；吳男和妻子因為涉犯竊盜新北地院各判4個月後，丁男再提民事訴訟，要求吳男按市面租車行情按日賠償他無法使用車輛的損失，加上車輛折舊、精神撫慰金等費用，總計88萬餘元，但今天被新北地院判敗訴。

丁男興訟指稱，吳男明知轎車是他2011年參加妻子公司節目活動抽獎獲得，卻在2015年7月凌晨偷偷把車拖走過戶到吳妻名下，就連車牌也都被變更，直到去年9月才取回。他表示，因為吳的竊盜行為，害他有630天沒辦法使用轎車，按同等級的車輛估算，每日租車價格為3500元，吳應按日賠償損失。

丁總共向吳求償88萬5585元，但法院審理時，吳沒有出庭，也未具狀表示意見。

法院調查，丁雖以轎車被竊、無法使用車輛為由求償，但他去年9月已取回轎車，遭竊的損害已經獲得填補，其雖提出二手車價網路查詢資料主張折舊損害，但內容不具客觀確定性，最後認定此部分求償無據。

此外，丁男雖以無法使用車輛主張權益受損並要求按轎車日租價格計算損失，但此部分只有丁男從網路列印的租車公司價格表，沒有收據或發票能證明實質損害，再加上他未能舉證竊車行為侵害其哪一種人格法益，因此駁回請求。

一名丁姓男子參加電視抽獎抽中65萬元的歐系轎車，因為有債務問題，所以向吳姓同事借...
一名丁姓男子參加電視抽獎抽中65萬元的歐系轎車，因為有債務問題，所以向吳姓同事借名登記，未料轎車被偷偷牽走過戶，最後反目對簿公堂。示意圖／Ingimage
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新北竊盜民事訴訟

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