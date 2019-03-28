北上莒光號內壢普義平交道段撞上闖越者 當場死亡

2019-03-28 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



台鐵562次莒光號潮州開往花蓮列車，今天下午4點12分行經中壢往內壢間 K65+977普義平交道時，疑行人穿越列車煞車不及撞上，造成行人當場死亡，目前由鐵路警察中壢所員警處理，其他列車暫時單線雙向行車。