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法院外撞死妻子與律師 洪當興二審駁回維持死刑

2019-03-28 16:34聯合報 記者邵心杰╱即時報導

男子洪當興2017年7月與分居妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地院調解離婚後，憤而開廂型車在台南地院外撞死李女、黃兩人，一審被依殺人罪判處死刑，全案上訴二審，台南高分院下午宣判，駁回上訴，維持死刑原判。

洪當興與妻子李怡慧感情不睦已分居，2017年7月17日下午2時30分，在台南地院家事調解室調解，李女偕同委任律師黃政雄出席，經調解成立而離婚，惟兩造對子女監護權歸屬有爭執，洪在庭後駕駛廂型車沿台南地院、台南地檢署間通道離開，看到妻子與她的委任律師黃政雄走在前方，踩油門從後方衝撞、輾壓，兩人均傷重不治。

洪偵訊時供稱「只是要嚇嚇他們，不是故意要殺人」，南檢將他依殺人罪起訴，求處死刑。台南地院合議庭 調查，洪駕車撞擊、輾壓李女、黃2人，甚至踩油門加速，自後衝撞、輾壓2人過程完全未煞車，直到地院車道出口的鐵門軌道處才將車煞停。

台南地院合議庭認為，洪視人命如草芥，惡性重大，符合聯合國兩公約所訂的情節最重大之罪，依殺人罪判處洪死刑、褫奪公權終身，洪提起上訴。

此外，李怡慧的父親及黃政雄的妻子及母親3人在台南地院訴訟程序附帶提起民事訴訟，請求侵權行為損害賠償，去年審理，洪須賠李等3人2792萬多元。

洪對李父等3人請求賠償的項目及金額，均表示無意見，未有任何答辯，同意如數賠償。洪表示，他的財產有限，希望盡量賠給被害人，名下有房屋一間，尚有貸款需繳納，現因案羈押中；他表示，願意將一審時準備的200萬元，加上家人幫忙，將剩餘房屋貸款繳清，並將房屋移轉登記給被害人。

洪當興（右）一審被依殺人罪判處死刑，全案上訴二審被駁回。圖／本報資料照
洪當興（右）一審被依殺人罪判處死刑，全案上訴二審被駁回。圖／本報資料照
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男子洪當興1年多前與分居妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地院調解離婚後，憤而開廂型車...
男子洪當興1年多前與分居妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地院調解離婚後，憤而開廂型車在台南地院外撞死李女、黃兩人。圖／本報資料照
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殺人死刑離婚

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